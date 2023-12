Mehr – und vor allem junge – Menschen für die Partnerschaft zwischen Hohentengen und den zehn Kommunen des ehemaligen Gemeindeverbunds Coeur de Combrailles in der französischen Auvergne zu begeistern, das ist das erklärte Ziel des Partnerschaftsvereins Göge-Hohentengen. Ideen, wie dies gelingen soll, sind bei einem Workshop gesammelt worden. Im kommenden Jahr wollen die Mitglieder unter anderem beim Straßenfest und beim Schulfest der Göge-Schule vertreten sein.

Es fehlt an der Nachfolge

Nur zu gerne hätte Karl-Heinz Bleicher den Vorsitz des Partnerschaftsvereins Göge-Hohentengen nach einem Vierteljahrhundert in jüngere Hände gegeben. Er gehört zu denjenigen, die im Jahr 1998 zunächst einen Partnerschaftsausschuss gegründet haben. Zwei Jahre später wurde der Verein aus der Taufe gehoben, dessen 25-jähriges Bestehen im Jahr 2025 groß gefeiert werden soll.

Ein Austausch findet hauptsächlich noch über den Sportverein statt. Karl-Heinz Bleicher

„Wir haben einen aktiven Vorstand und sehr engagierte Beiratsmitglieder“, sagt Bleicher. „Aktionen und Veranstaltungen können wir dank vieler Helfer immer problemlos stemmen.“ Obwohl auch neue Mitglieder geworben werden konnten, hätte sich in den vergangenen Monaten herausgestellt, dass es viele verschiedene persönliche Gründe gibt, warum niemand die Verantwortung als Vorsitzender übernehmen will.

Deshalb hat sich Karl-Heinz Bleicher bereit erklärt, das Amt weitere drei Jahre auszuüben. „In der Zeit wollen wir die Partnerschaft intensivieren und gegebenenfalls in manchen Bereichen neu aufstellen“, sagt er.

Sportverein als tragende Säule

Seit der Schließung der Hauptschule in Hohentengen und durch die Corona-Pandemie sei es schwierig geworden, vor allem Jugendliche vom Mehrwert der Partnerschaft zu überzeugen. Die weiterführenden Schulen in Mengen hätten ihre Partnerschulen und Kontakte in Nachbarländer, junge Erwachsene zöge es oft weiter weg.

„Ein Austausch findet hauptsächlich noch über den Sportverein statt“, sagt Bleicher. Der sei seit jeher die tragende Säule der Partnerschaft. „Aber der AS Charensat, mit der der SV Hohentengen verbunden ist, hat derzeit Probleme, genug Spieler für Mannschaften zusammenzubekommen.“

Wenig Berührungspunkte

Hinzu komme außerdem, dass die zehn französischen Gemeinden untereinander oft wenig Berührungspunkte haben oder sich sich die politischen Gremien gegenseitig ablehnen. „Da müssen alle, die sich für die Partnerschaft mit uns engagieren, immer sehr diplomatisch vorgehen“, sagt Martine Schlegel, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Ideen werden bei Workshop gesammelt

130 Menschen aus der Göge waren Ende Februar zu einem Workshop zur Zukunft des Partnerschaftsvereins eingeladen worden. „Mit immerhin 24 Teilnehmern haben wir einige Ideen sammeln können, an deren Umsetzung wir jetzt arbeiten“, sagt Bleicher. Dazu gehöre auch, die Bürgermeister der französischen Gemeinden anzuschreiben und zum Straßenfest im kommenden Jahr einzuladen.

„Unsere Hoffnung ist, dass wir in einem persönlichen Gespräch gemeinsame Ziele und Aktionen festlegen können und die Bürgermeister motiviert werden, in ihren Gemeinden zur die Partnerschaft zu werben“, sagt Martine Schlegel. Hohentengens Bürgermeister Peter Rainer würde diese Idee unterstützen. „Manche der Bürgermeister waren noch nicht hier, dazu wollen wir sie motivieren.“

Generell seien viele Familien auch privat freundschaftlich verbunden und bei gegenseitigen Besuchen gäbe es immer genug private Gastgeber, sodass eigentlich nie Hotels gebucht werden müssten. „Auf dieser Basis lässt sich gut aufbauen“, findet Bleicher.

Interesse wecken

Beim Straßenfest und beim Schulfest der Göge-Schule, das im Juni unter dem Motto „Wir packen unsere Koffer und reisen um die Welt“ steht, will sich der Partnerschaftsverein aktiv einbringen. Wie genau, das soll noch überlegt werden. „Beim Adventszauber haben wir zum Beispiel Apfelküchle und französische Zwiebelsuppe angeboten, das kommt immer gut an“, sagt Bleicher. „Man kommt ins Gespräch und kann das Interesse der Menschen für Europa und Frankreich wecken.“

Finanziell sei der Verein aktuell so gut aufgestellt, dass Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2025 aus Rücklagen finanziert werden könnten. Auch hier sollen noch weitere Ideen gesammelt werden.