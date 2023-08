Landesligaaufsteiger SV Hohentengen hat am Sonntag kräftig Lehrgeld bezahlen müssen. Gegen den FV Ravensburg II verlor die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Beckert vor 300 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Lücken tun sich auf

Fabian Beckert hatte seine Mannschaft verletzungsbedingt umstellen müssen. Beckert bot Manuel Sommer und Simon König als „Sechser“ auf. In Ballbesitz versuchte Sommer auf die rechte Seite zu schieben, Druck zu machen, was zur Folge hatte, dass er bei schnellen Ballverlusten im Hohentenger Zentrum einige Male fehlte. Insgesamt entstanden — auch deshalb — immer wieder Lücken.

RV–Torwart ist erster Aufbauspieler

Schon die erste Halbzeit dominierten die Ravensburger, die sich immer wieder frei durchspielen durften: Nach einem Rückpass von der Grundlinie kam Nils Larisch frei zum Abschluss, doch Adrian Heudorfer im Hohentengener Tor hielt den Flachschuss (6.). Hohentengen spielte in den ersten Minuten ganz ordentlich mit, die einzige Chance aber hatte Niklas Häberle, der von Lukas Stützle gut freigespielt wurde, doch den Flachschuss parierte Daniel Geiselhart (10.), der sich sonst eher dem Aufbauspiel seiner Mannschaft widmete.

Hohentengen überließ den Gästen nun immer mehr das Mittelfeld, stand oft zu weit weg, ließ in 30, 35 Metern Torentfernung flach getretene Quer– und Diagonalbälle zu, ohne Zugriff aufs Aufbauspiel der Gäste zu haben. So kündigte sich das 0:1 an. Burhan Soyudogru durfte zweimal „abladen“. Den ersten Schuss blockte die Hohentengener Abwehr noch, der zweite saß, unhaltbar für Heudorfer (14.).

Gäste erhöhen in regelmäßigen Abständen

Nun dominierten die Gäste, ohne aber gute Abschlüsse zu haben. Die kamen in Halbzeit zwei. Nach einem Diagonalball — nach Meinung der Hohentengtener abseits — flankte Larisch flach auf Marko Föger, der aus kurzer Distanz traf — 0:2 (48.). Luka Föger und Leandro Stehle verfehlten per Kopf noch das Tor, ehe ein abgefälschter Freistoß von Timo Senn — nach einem Foul von Manuel Sommer (Beckert: „Das war kein Foul“) — das 0:3 brachte (56.). Nur elf Minuten später setzte sich der überragende Larisch auf rechts durch, bediente den eingewechselten Bolgert.

Der durfte den Ball am Fünfmeterraum sogar noch ein bisschen hin– und herschieben, ehe er das Leder in die Maschen jagte — 0:4 (67.), den Schlusspunkt setzte Leandro Stehle per Foulelfmeter. Ravensburgs Co–Trainer Felix Kölle, der den im Urlaub weilenden Thomas Gadek vertrat, meinte: „In der zweiten Halbzeit waren wir effizienter als im ersten Abschnitt. Wir haben heute von hinten raus sehr gut gespielt. Wichtig war auch, dass wir heute zu null gespielt haben. Natürlich ist das nach zwei Spielen ein guter Start. Aber das sollte uns nicht verleiten. Wir müssen dran bleiben und weiter hart arbeiten.“

Das Positive rausziehen

Ernüchterung in der Göge — vor allem auch aufgrund der zweiten Halbzeit, in der Hohentengen nur zwei Halbchancen hatte. Ein Stützle–Freistoß ging weit drüber (58.), ein Beckert–Schuss aus der Distanz verunglückte (60.). Hohentengens Sportlicher Leiter Andreas Remensperger: „Das ist eine sehr gute Mannschaft. Trotzdem haben wir es — vor allem in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht. Aber Ravensburg hatte eine sehr sehr gute Ballkontrolle. Da springt halt kein Ball vom Fuß.“ SVH–Trainer Fabian Beckert sagte: „In der ersten Halbzeit hatten die Ravensburger eine gute Chance und die saß.“ Trotzdem waren sich beide einig: „Wir müssen herausziehen, was gut war.“

SV Hohentengen - FV Ravensburg 0:5 (0:1). - SVH: Heudorfer - T. Irmler, D. König, Birkler, N. Löffler - Sommer (70. Koschmieder), S. König - Häberle, Kieferle (82. Keller) - Stützle, Beckert. - FVRV II: Geiselhart - Muntean, Eschweiler, Kölle (62. Franca) - L. Föger - B. Soyudogru (46. N. Bolgert), Stehle, Larisch (75. Durakovic), Gresser (75. Büdinger), Senn - M. Föger. - Tore: 0:1 Burhan Soyudogru (14.), 0:2 Marko Föger (48.), 0:3 Timo Senn (56.), 0:4 Niklas Bolgert (67.), 0:5 Leandro Stehle (89./FE). - SR: Florian Schaible (Möhringen). - Zuschauer: 300.