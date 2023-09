‐ Der SV Hohentengen hat den Bann gebrochen und den ersten Heimsieg der laufenden Landesligasaison gefeiert. Am Sonntag besiegte die Mannschaft von Spielertrainer Fabian Beckert den SV Sulmetingen mit 4:2 (2:0).

Zehn Punkte aus sechs Spielen

„Für uns hat das Spiel natürlich gut angefangen“, sagte Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert, „aber Sulmetingen hat hier nicht gespielt wie ein Tabellenletzter mit einem Punkt. Die hatten immer Moral, haben auch nach dem 3:1 nie aufgesteckt“, anerkannte er die Leistung der Gäste. „Für uns ist das jetzt ein Saisonstart nach Maß: Zehn Punkte aus sechs Spielen. Wir können nun befreit ins Derby und die nächsten Partien gehen“, sagte der Trainer des neuen Tabellenfünften.

Schnelle Führung

Die Partie begann nach Maß für die Göge-Elf. Bereits nach sieben Minuten klingelte es im Kasten von Mietingens Torwart Marco Pohl. Lukas Stützle eroberte auf der linken Seite den Ball, bediente Fabian Beckert, der kurz geschickt verzögerte, seinen Gegenspieler ausguckte und überlegt zur Hohentengener Führung traf (7.). Nur elf Minuten später erhöhte Lukas Stützle auf 2:0. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld kam der Ball schnell nach vorne, Stützle umkurvte Marco Pohl und schob das Leder ein ‐ 2:0 (18.).

Sulmetingen wird stärker

In der Folge ließ sich Hohentengen etwas zu weit fallen, Sulmetingen kam zwei-, dreimal gefährlich vors Tor ‐ ohne zunächst Zälbares zu erzielen. Heudorfer parierte aus kurzer Distanz gegen Fabio Dehler (27.), faustete, um sicherzugehen, einen fulminanten Freistoß von Heiko Gumper (35.) ins Aus, dann setzte sich Sulmetingen über rechts durch, der Ball kam zu Manuel Pohl, der am langen Eck knapp vorbeizielte (41.). Glück für den Gastgeber. Von Hohentengen kam in dieser Phase zu wenig, die Entlastungsangriffe und Konter verpufften, weil zu ungenau gespielt wurde oder in der Mitnahme Fehler passierten.

Hohentengen nutzt die Fehler

Drei Minuten nach der Pause fiel folgerichtig der Anschluss. Angriff über die linke Seite, Manuel Pohl vernaschte Tim Irmler und David König ‐2:1 (48.). Sulmetingen hatte nun deutlich mehr vom Spiel, Hohentengen verlegte sich aufs Kontern und wartete auf die Fehler der Gäste ‐ ein Spiel mit dem Feuer. Aber auch mit Erfolg. Balleroberung der Hohentengener in der eigenen Hälfte, Stützle setzte sich über rechts durch, setzte seine Route nach innen fort, ließ zwei Drittel der Sulmetinger Kette alt aussehen und vollendete mit links ins rechte untere Eck ‐ 3:1 (56.).

Jan Deiss ist enttäuscht

Doch das Spiel blieb eng. Nach einem Angriff der Gäste auf die Grundlinie, Rückpass an den Fünfmeterraum, Frank Brehm stand genau richtig ‐ 3:2 (68.). Sulmetingen drängte weiter, hatte die reifere Spielanlage als die Hohentengener. Am Ende machte aber der Gastgeber den Sack zu. Zunächst blieb Jamie Lutz noch an Torhüter Pohl hängen, der Ball fiel Beckert vor die Füße, der kühlen Kopf behielt ‐ 4:2 (90. +2).

„Das ist zu wenig“, sagt ein frustrierter Sulmetinger Spielertrainer Jan Deiss nach der Partie. „Ich weiß genau, dass wir es besser können, aber wir machen hier individuelle Fehler, die wir im vergangenen Jahr nicht gemacht haben. So viel Platz wie hier hatten wir in dieser Saison noch nie, aber wir kriegen es nicht hin. Natürlich wollen wir positiv bleiben und ‐ wie gesagt ‐ wir wissen, dass wir es besser können.“

SV Hohentengen - SV Sulmetingen 4:2 (2:0). - SVH: Heudorfer – T. Irmler, Birkler, D. König, N. Löffler (78. Koschmieder) – Sommer – Kieferle (61. S. König), Fellini, Häberle (66. Lutz) – Stützle, Beckert. - SVS: Pohl - Werz, H. Gumper (75. Ehe), Stöferle – Brehm, Deiss, Gashi (46. Herre), Gapp, Guther – Dehler (59. Miller), M. Pohl. - Tore: 1:0 Fabian Beckert (7.), 2:0 Lukas Stützle (18.), 2:1 Manuel Pohl (48.), 3:1 Lukas Stützle (53.), 3:2 Frank Brehm (68.), 4:2 Fabian Beckert (90. +2). - SR: Sebastian Flegr (Unterjesingen). - Zuschauer: 200.