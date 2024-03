Eine Woche nach dem 3:1-Sieg gegen den SV Ochsenhausen muss der SV Hohentengen in der Fußball-Landesliga beim nächsten Abstiegskonkurrenten antreten. Die Reise geht am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) zum TSV Harthausen/Scher.

3:1 gegen den SV Ochsenhausen. Der Knall, den der Stein der Hohentengen von der Seele plumpste, verursachte, dürfte im ganzen Fußballbezirk zu hören gewesen sein. Der erste Sieg seit dem 23. September vergangenen Jahres, nach neun Niederlagen in der Liga in Folge. Selten dürfte die Erleichterung in der Göge größer gewesen sein.

„Nach dem Sieg war am Sonntag und am Dienstag für alle die Erleichterung groß“, sagt Spielertrainer Fabian Beckert, mit drei Treffern am vergangenen Sonntag das Sinnbild des Sieges, der „Man of the match.“ In seiner unnachahmlichen Art hatte er alle drei Treffer gegen Ochsenhausen erzielt, dreimal vorbereitet von Rückkehrer Christian Lehr.

Hohentengen will dran bleiben

Jetzt nicht nachlassen, heißt die Hohentengener Devise. „Harthausen/Scher hat erst einen Sieg, aber viele Unentschieden. Aber natürlich ist es unser Anspruch, auch auswärts zu gewinnen und nachzulegen. Jetzt kommen die Spiele, in denen wir punkten können und müssen“, sagt Beckert. Natürlich sei da Druck da, doch man wolle den nicht so an sich ranlassen.

Aber klar ist: „Hinten raus zu punkten, gegen die schweren Gegner, ist sicher nicht einfacher.“ Schließlich wolle man nicht wieder den Anschluss verlieren. „Aber Druck empfinden auch die Harthausener. Die müssen auch gewinnen. Denn verlieren sie, haben sie auch sieben Punkte Rückstand auf uns und der Rückstand auf den fünftletzten Platz ist schon recht groß. Druck verspüren auch die.“

Sechser-Duo funktioniert immer besser

Vor allem mit der zweiten Halbzeit kann der Trainer zufrieden sein. Auch Christian Lehr und David König, den Beckert in der Rückrunde auf die Sechs neben Lehr beordert hat, harmonierten im zweiten Abschnitt besser. „David hat ja früher auch auf der Sechs gespielt. Ich habe ihn vor zwei Jahren in die Innenverteidigung gezogen wegen seiner Schnelligkeit. Jetzt haben wir mit Yannick Ender einen weiteren schnellen Innenverteidiger, der das auch so spielen kann, da konnte ich David wieder nach vorne ziehen“, erläutert Beckert seine Beweggründe. „Ich denke, das wird von Spiel zu Spiel besser zwischen den beiden. ,Lelle’ war ja auch verletzt und David hat jetzt zwei Jahre Innenverteidiger gespielt.“

Hinter zwei Spieler stehen Fragezeichen

Hinter zwei Spielern stand unter der Woche ein Fragezeichen. Yannick Ender und Tim Irmler konnten am Dienstag wegen Verletzungen aus dem Ochsenhausen-Spiel nicht trainieren. Yannick Ender klagte über einen dicken Knöchel, nachdem er gegen den SV Ochsenhausen einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte und behandelt werden musste. Tim Irrmler zwicken die Aduktoren, doch er war bei der Behandlung. „Ich hoffe, dass es bei Yannick geht, sonst muss ich die Viererkette umstellen, dann das Mittelfeld und so weiter“, deutet Beckert an, dass ein Ausfall des Innenverteidigers eine Kette neuer Probleme mit sich bringen würde. „Bei Tim muss man sehen, ob es für die Bank reicht.“