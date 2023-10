Der Aufsteiger kann ein bisschen durchatmen, Hohentengen kann jetzt endgültig anfangen zu zittern: Der SV Baindt hat am Sonntag in der Fußball-Landesliga das Duell der Aufsteiger mit 5:2 gewonnen. Es war der erste Sieg des SV Baindt in dieser Saison.

Am Ende hatte der Trainer alles richtig gemacht: Jens Rädel setzte Baindts Institution Philipp Boenke erst einmal nur auf die Bank, nachdem der Stürmer zuletzt glücklos agiert hatte. „Ich wollte Elion Kelmendi ganz nach vorne ziehen ‐ im Mittelfeld hat er für seine Eins-gegen-Eins-Situationen zu viele Gegenspieler vor sich.“ Kelmendi war gegen Hohentengen prompt der Mann des Spiels: Er machte zwei Tore und legte eines vor ‐ dem eingewechselten Boenke in den Fuß.

Irmler muss verletzt raus

Bis dahin war es aber ein weiter Weg. Zunächst waren die Baindter gut im Spiel und hatten durch Jonathan Dischl den ersten Abschluss. Der zweite Aufreger war weniger schön: In der elften Minute leistete sich SVB-Philipp Thoma eine heftige Attacke, als er von der Seite in Hohentengens Tim Irmler rauschte. Für Irmler ging es nicht weiter ‐ er humpelte nach dem Schlusspfiff mit dick bandagiertem Knöchel Richtung Kabine. Thoma hatte eine Menge Dusel ‐ er bekam nicht mal die Gelbe Karte.

Es war eine Einzelaktion des starken Jonathan Dischl, der nach einer knappen halben Stunde erfolglosen Hin und Hers Bewegung ins Spiel brachte: Ein gewonnener Zweikampf, der Dischl die Balleroberung brachte. Dann ein Alleingang mit Hohentengens Torwart Manuel Müller als letzte Slalomstange ‐ den Abschluss konnte Hohentengens Wolfgang Birkler nur noch ins eigene Tor drücken.

Beckert macht es nochmals spannend

Das war der Auftakt für turbulente zehn Minuten: In der 28. Minute köpfte Kelmendi einen langen Freistoß aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie. Aber kurz darauf lag der Ball auf der anderen Seite im Tor, als Marko Szeibel unglücklich mit dem Kopf verlängerte und Manuel Sommer den Anschlusstreffer für Hohentengen erzielte. Jetzt war wieder Kelmendi an der Reihe, der in der 34. Minute nach Vorbereitung über links den Fuß zum 3:1 hinhielt.

Wenig zu sehen war bis dahin von Hohentengens Sturmduo Lukas Stützle/Fabian Beckert, das bis dahin elf der 17 Treffer des SVH erzielt hatte. Stützle hatte an diesem Tag einfach kein Glück. In Halbzeit zwei drehte der Strafraum-Stürmer zwar richtig auf, scheiterte aber gleich mehrfach an Luca Wetzel im Baindter Tor oder am Pfosten. Beckert machte die Partie dagegen noch einmal richtig spannend, als er in der 73. Minute zum 2:3 traf. Die Baindter wirkten in dieser Phase nach einer Reihe Wechsel und der Umstellung auf ein 4‐2-3‐1 ungeordnet.

Erst Boenkes 4:2 brachte die Hausherren zehn Minuten vor Schluss endgültig auf die Siegerstraße. Und als der ebenfalls eingewechselte Baba Camara eine Dischl-Vorlage zum 5:2 unter die Latte hämmerte, war er endlich fällig, der erste Baindter Landesliga-Siegjubel.

SV Baindt - SV Hohentengen 5:2 (3:1). - SVB: Wetzel – Kneisl, Brugger, Bolgert, M. Szeibel (70. D´Ercole) – Fischer (70. Boenke), Thoma (54. Nagarasa), T. Szeibel (89. Walser), Fink (57. Camara) – Dischl, Kelmendi. - SVH: Müller - S. König, D. König, Birkler, N. Löffler - T. Irmler (15. Kehle/70. Metzler), Sommer, Fellini, Lutz (70. Schneider) - Beckert, Stützle. - Tore: 1:0 Eigentor (27.), 2:0 Elion Kelmendi (28.), 2:1 Manuel Sommer (29.), 3:1 Elion Kelmendi (31.), 3:2 Fabian Bekert (75.), 4:2 Philipp Boenke (81.), 5:2 Baba Camara (86.). - SR: Steve Henriß (Geislingen). - Z.: 150.