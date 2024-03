Aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat der SV Hohentengen das Abstiegsduell in der Fußball-Landesliga gegen den SV Ochsenhausen mit 3:1 (0:1) gewonnen. Dreifacher Torschütze am Sonntag im Göge-Stadion war Spielertrainer Fabian Beckert. Der erste Sieg für den SV Hohentengen seit dem 24. September 2023.

In der ersten Halbzeit hatte der Gast klar mehr vom Spiel, gab durch Daniel Kunz bereits nach fünf Minuten aus kurzer Distanz aber spitzem Winkel einen Warnschuss ab, den ein Hohentengener gerade noch blockte. Nur zehn Minuten später fiel das 0:1. Schad setzte sich über die rechte Seite durch, flankte, der erste Abschluss von Kunz wurde abgewehrt, fiel Max Wanner genau vor die Füße - 0:1 (15.).

Erstes SVH-Tor zählt nicht

Der SV Hohentengen, bei dem Trainer Fabian Beckert David König neben Christian Lehr im defensiven Mittelfeld brachte, harmonierte in Abschnitt eins noch gar nicht. Der Gastgeber brachte den Ball nicht in den Strafraum und gelang es einmal, scheiterten die Hohentengener an sich selbst. Sie spielten zu umständlich, zu oft durch die Mitte, die Außen fanden zunächst gar nicht statt. Zwar erzielte der SV Hohentengen ein Tor. Nach einem Freistoß von Sommer köpfte Beckert den Ball vor SVO-Torwart Miehle ein, doch der Linienrichter hob die Fahne - abseits (23.).

Beckert will Stützle ins Spiel bringen

Ein richtiges Fußballspiel aus SVH-Sicht wurde es zum einen durch die Hereinnahme von Simon König, der das Spiel über die Außen belebte und nach einer von Beckert vergebenen Riesenchance. Mittig vor dem Tor, kurz hinter der Strafraumgrenze, kam Beckert an den Ball, doch statt selbst abzuschließen, suchte er den besser postierten Lukas Stützle, spielte aber den Ball dem Gegner in den Fuß (66.).

Flanke(n) Lehr - Tor(e) Beckert

Doch nur eine Minute später machte es Beckert besser. Flanke von rechts, von Christian Lehr, Beckert köpfte den Ball nicht mit viel Tempo, aber platziert ein - 1:1 (67.). Nun spielte fast nur noch der Gastgeber. Der Gast versuchte zu kontern und Hohentengen hatte in einer Szene Glück, dass es nicht Elfmeter für die Gäste gab, als Jason Natterer zum Schuss ausholte und ein Hohentengener seinen Fuß ins Schussbein hielt.

Die SVO-Anhänger ließen ihrem Unmut freien Lauf, als der Referee den Platz nach dem Spiel verließ, aber Ochsenhausens Kapitän Frank Martin mahnte seine Fans zur Ruhe. „Hört auf. An der Niederlage sind wir selbst schuld“, rief er Richtung Tribüne.

Hohentengen drängte, auch weil die Göge-Elf um die Wichtigkeit eines Dreiers wusste. In der Schlussminute segelte ein Freistoß von der Strafraumgrenze in den Sechzehner, am langen Pfosten stand Beckert, der blieb zunächst an Torwart Miehle hängen und bugsierte das Leder doch noch unters Tordach (90.). In der Nachspielzeit wieder eine Flanke von Lehr, Stützle verpasste, Beckert blieb im ersten Versuch an Miehle hängen, hob aber den Ball halbliegend ins Tor (90, +3).

SV Hohentengen - SV Ochsenhausen 3:1 (0:1). - SVH: Kieferle – L. Ender, Y. Ender (68. Irmler/84. Lutz), Birkler, N. Löffler (85. M. Löffler) – Lehr, D. König – Häberle (52. S. König), Sommer – Stützle, Beckert. - SVO: Miehle – Martin, Brehm, Fuchs, Bek (68. Seitz) - Wohnhaas (59. Stellmacher), Peter, Müller (58, Urbanek) - Schad, Wanner - Kunz (78. Natterer). - Tore: 0:1 Max Wanner (15.), 1:1, 2:1, 3:1 Fabian Beckert (67./90./90. +3). - Z.: 150. - SR: Tobias Keck