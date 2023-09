Der SV Hohentengen wartet weiter auf den ersten Heimsieg in der Fußball–Landesliga. Am Sonntag kam die Mannschaft von Trainer Fabian Beckert gegen den Mitaufsteiger TSV Harthausen/Scher nicht über ein 1:1 hinaus. Schlimmer noch: Abwehrchef David König sah in der zweiten Halbzeit die Gelb–rote Karte und fällt am kommenden Wochenende gesperrt aus.

Auf der einen Seite kein Elfer, auf der anderen schon

Beiden Trainern stand nach dem Ende der 90 Minuten der Ärger ins Gesicht geschrieben. Hohentengens Fabian Beckert ärgerte sich zum einen darüber, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit zum einen eigenen Elfmeter nicht bekommen, den Ausgleich aber durch einen Elfmeter hatte hinnehmen müssen, aber auch über die Tatsache, dass seine Mannschaft David König durch einen Platzverweis verlor. „Das war ein klares Handspiel, der Assistent draußen hat es ja noch angezeigt und zugegeben, aber der Schiedsrichter wollte es nicht anders. Und auf der anderen Seite kriegen wir einen blöden Elfmeter nach einem vermeintlichen Handspiel. Auch hier wollte der Assistent noch eingreifen, doch auch das ließ der Schiedsrichter nicht zu. Dann sieht unser Spieler zunächst Gelb und dann für ein Foul Gelb–Rot.“

Müller vertritt Heudorfer

Sein Gegenüber André Eckstein hatte die Szenen natürlich völlig anders gesehen. „Das Handspiel gegen uns kannst du nicht pfeifen. Mein Spieler grätscht rein, der Ball prallt ab, gegen seine Stützhand. Zugegebenermaßen hat er den Ball an die Hand bekommen, aber Stützhand ist kein Elfmeter“, bewies Eckstein Regelkenntnis. Ärgern freilich konnte sich Eckstein darüber, dass seine Mannschaft es nicht schaffte, Manuel Müller, der Adrian Heudorfer im Hohentengener Tor vertrat, aus dem Spiel heraus zu überwinden. Das sei derzeit noch die größte Schwäche seines Teams, so Eckstein.

In der ersten Halbzeit brachte Lukas Stützle Hohentengen in Führung, als das Mittelfeld einen Diagonalball abfing, schnell in die Spitze spielte und Lukas Stützle mit einem grfühlvollen Schlenzer den Harthausener Schlussmann überwand (6.). Ansonsten hatten beide ordentliche Szenen vor dem gegnerischen Tor, doch es blieb beim knappen Stand.

War nicht unser bestes Spiel

In der zweiten Halbzeit tat Hohentengen über weite Strecken zu wenig, schuf kaum Entlastung und brachte sich selbst unter Druck, als sich die Göge–Elf Fehler im Aufbau leistete. „Zugebenermaßen: Das war heute auch nicht unser bestes Spiel. Trotzdem haben wir gekämpft und dagegengehalten“, sagte Beckert.

Denn der Gast tat in Halbzeit zwei eindeutig mehr fürs Spiel, tauchte immer wieder gefährlich vor Müller auf und als David König einen Ball an die Hand bekam, zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Tunay Balci ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 1:1 (59.). In der Folge setzte Harthausens Finn Locher nach Vorarbeit von Tim Abt einen Kopfball zu hoch an. Harthausen verstärkte seine Bemühungen, als David König nach einem Foul in Mittelstürmerposition vor dem eigenen Strafraum, mit Gelb–rot raus musste. Müller zeigte seine beste Tat, als er kurz vor Schluss gegen Thomas Rösch, der schön freigespielt von halbrechts abschloss rettete (90.). Auf der Gegenseite mühten sich Lukas Stützle und Fabian Beckert, aber mehr als ein Abschluss von Beckert, der aus spitzem Winkel abzog, kam nicht mehr zu Stande (75.).