Die Gemeindeverwaltung Hohentengen denkt darüber nach, die Bushaltestelle in Ursendorf dauerhaft vom Dorfgemeinschaftshaus an den Platz vor der Firma Rusch - wo sich früher der Lagerschuppen befand - zu verlegen und barrierefrei auszubauen. Um die Pläne den Einwohnern des Ortsteils vorzustellen und ihre Meinung einzuholen, wird es Montag, 11. März, um 19 Uhr eine Einwohnerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus in Ursendorf geben. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung beschlossen.

Das steckt dahinter

Hintergrund der anstehenden Entscheidung ist, dass der Landkreis Sigmaringen in diesem Jahr die Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt von Ursendorf erneuern wird. In diesem Zuge möchte die Gemeinde Hohentengen zwei Dinge miterledigen: Es sollen Pflastersteine, die sich im Randbereich gelockert haben, wieder befestigt werden und eine Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut werden.

Seit 2021 gibt es zwei Haltestellen

Welche dies aber sein wird, steht nun zur Debatte. Seit dem Herbst 2021 gibt es neben der ursprünglich einzigen Bushaltestelle vor dem Dorfgemeinschaftshaus und in Gegenrichtung vor der Kapelle St. Antonius noch eine weitere auf Höhe des ehemaligen Lagerschuppens, der heutigen Firma Rusch.

Diese Bushaltestelle war - zusammen mit einer Wendemöglichkeit bei der Auffahrt zum Rosnaer Weg - eingerichtet worden, um die alle zwei Stunden fahrende Busverbindung zwischen Hohentengen und den Teilorten nach Mengen und Bad Saulgau überhaupt zu ermöglichen.

Nur eine wird ausgebaut

„An dieser Haltestelle halten aktuell mehr Busse, obwohl die Anzahl der ein- und aussteigenden Fahrgäste viel geringer ist als an der Schulbushaltestelle am Dorfgemeinschaftshaus“, erläuterte Bürgermeister Peter Rainer in der Sitzung.

Beide Haltestellen barrierefrei auszubauen wäre nicht nur zu teuer, vor der Kapelle wäre es nicht und vor dem Dorfgemeinschaftshaus nur durch Zukauf von Teilflächen angrenzender Grundstücke möglich. Deshalb werde überlegt, diese Haltestelle aufzugeben und stattdessen das Provisorium bei der Firma Rusch auszubauen. Erste Gespräche mit dem Eigentümer des gegenüberliegenden Gartengrundstücks seien vielversprechend verlaufen.

Weil die Entscheidung für einen Standort für den ganzen Ort Relevant habe, soll es die Versammlung am Montag geben, um sich mit den Bürgern auszutauschen.