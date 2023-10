Fünfte Niederlage in Folge für den SV Hohentengen in der Fußball-Landesliga. Am Sonntag unterlag Hohentengen im NMH-Gögestadion dem TSV Heimenkirch mit 1:5 (0:3). Zusätzliche Hypothek: Bei diesen fünf Niederlagen gab es insgesamt 23 Gegentore.

Heimenkirch muss Torwart ersetzen

Schock für die Gäste in der Anfangsphase. Nach einem Zusammenprall mit einem eigenen Abwehrspieler lag Stammtorhüter Großer angeschlagen vor seinem Tor, humpelte als er wieder auf den Beinen stand. Parallel machte sich Ersatzkeeper Maurus warm. Wenige Augenblicke später ließ Großer einen Schuss von Stützle durch die Beine gleiten, hatte aber Glück, dass der Ball ins Toraus ging. Nun kam Maurus für Großer (11.). „Mittlerweile gehen uns die Spieler aus“, sagte Heimenkirchs Trainer Simon Schnepf und herzte den 21 Jahre alten Großer-Vertreter, der im Laufe des Spiels immer sicherer geworden war.

Beckert ist genervt

Verunsichert spielte Hohentengen. Immer wieder griff Heimenkirch über die rechte Seite der Hohentengener mit Simon König und Tim Irmler an. So fiel auch das 0:1. Schneller Vorstoß, Nichtangriffspakt seitens Hohentengens, Ball nach innen. Weber war zur Stelle (12.). Nur zehn Minuten später das 0:2. Ruhender Ball von der halbrechten Seite, in der Mitte freute sich Oelmayer über sehr viel Platz ‐ 0:2 (22.). „Die sind auf jeder einzelnen Position besser als wir und wir machen einfach nicht, was wir vor dem Spiel besprechen“, sagte ein ziemlich saurer Spielertrainer Fabian Beckert nach der Partie und war nur mit Mühe von Abteilungsleiter Andreas Remensperger zu beruhigen. „Leider kriegen wir nur mit Mühe elf Spieler auf den Platz und davon sind einige Spieler angeschlagen.“

Angeschlagene Spieler müssen spielen

Hohentengen konnte einem fast Leid tun, fand nach vorne kaum statt. Auch weil riesige Lücken zwischen Abwehr und Angriff klafften. Zu hoch standen oftmals die beiden äußeren Mittelfeldspieler Simon König (rechts) und Jamie Lutz (links), oft fast auf einer Höhe mit den beiden etatmäßigen Angreifern Beckert und Stützle ‐ in fast einer Art Offensiv-Viererkette, die sich zu selten gut staffelte.

Zu viele Fehler

Aus dem Mittelfeld kam zu wenig, auch weil Manuel Sommer (Rücken; Beckert: „Sommi ist bei höchstens 50 Prozent“) und Beniamino Fellini (Leiste, griff sich mehrfach nach Spurts an den rechten Unterbauch) nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren ‐ und trotzdem räumten beide auch nach hinten immer wieder ab. Kurz vor der der Pause fiel das 0:3. Dieses Mal ging es ausnahmsweise über die linke Defensivseite der Göge-Elf. Karaxha spitzelte den Ball am herausgeeilten Müller vorbei, Rasch musste die Kugel nur noch über die Linie drücken ‐ 0:3 (44.).

Nur Stützle trifft

In der zweiten Halbzeit machte es der SV Hohentengen etwas besser, bemühte sich, Stützle und Beckert setzten einige Male ihre Nebenleute ein. Den vierten Treffer machte der Gast. Nach einem ersten Abschluss legte David König den Ball genau auf den Fuß von Simon König ab ‐ 0:4 (52.). Nach einer Einzelleistung traf Lukas Stützle zum 1:4 (79.), doch Felix Kränzle stellte nach einem weiteren Hohentengener Fehler den alten Abstand wieder her (87.).

Heimenkirchs Trainer Simon Schnepf war sichtlich froh über den Erfolg. „Meine Mannschaft hat das heute souverän runtergespielt. Für uns war das ein Sechs-Punkte-Spiel, weil wir mit dem Erfolg Hohentengen auf Distanz gehalten haben.“