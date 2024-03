So manche Einwohner von Hohentengen mögen wie Marion Rapp den Kopf geschüttelt haben, als sie ein Video sahen, das in den sozialen Medien kursierte. „Das zeigte ein großes Funkenfeuer direkt hinter dem Dorfgemeinschaftshaus“, sagte sie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Da habe ich mich gefragt, ob das nicht viel zu nah am Gebäude und gefährlich ist und ob das unbedingt sein muss.“

Doch keine Feuerschale

Bürgermeister Peter Rainer stimmte dieser Einschätzung sofort zu. „Wir sind davon ausgegangen, dass es sich um eine Feuerschale handelt wie beim Weihnachtszauber“, sagte er. „Dann war es aber viel größer als gedacht.“

Seine Aussage, dass aber die Feuerwehr zur Sicherheit anwesend gewesen sei, musste Rainer nach einer Wortmeldung von Markus Kaufmann wieder zurückziehen.Der stellvertretende Kommandant verneinte, dass die Hohentenger Wehr über dieses Feuer informiert worden war.

Kommandant erfährt zu spät davon

Auch Kommandant Marco Lutz habe erst davon erfahren, als das Feuer schon brannte und habe den Ort des Geschehens dann nicht mehr aufgesucht. „Beim Weihnachtszauber müssen wir sogar die Feuerschale bewachen“, sagte er. „Wir als Feuerwehr können ein solches Funkenfeuer an dieser Stelle nicht verbieten, aber die Gemeinde könnte es tun.“

Das sollte sie auch dringend tun und im Vorfeld mit den Beteiligten einen alternativen Standort suchen. Die Feuerwehr ist dann sicher auch bereit, eine Brandwache zu stellen.