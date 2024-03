Die Gemeinde Hohentengen wird das Vereinsheim des Heimat- und Narrenvereins in Völlkofen in ihren Eigentum übernehmen und auch für die anstehenden Reparaturarbeiten am Dach aufkommen. Künftig soll die Nutzung des Gebäudes analog zu den Gemeinschaftshäusern in den anderen Ortsteilen erfolgen. Im Gegenzug werden sich die Vereinsmitglieder mit Eigenleistungen bei den Arbeiten zum Abriss des benachbarten Kindergartens einbringen. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung beschlossen.

Diesen Sonderstatus gab es bisher

Bisher hatte das Vereinsheim einen Sonderstatus innerhalb der Gesamtgemeinde. Der Heimat- und Narrenverein hatte es 1992 in eigener Regie gebaut und von der Gemeinde lediglich einen Zuschuss erhalten. Die Dorfgemeinschaftshäuser sind von der Kommune errichtet und mit Eigenleistungen oder finanzieller Beteiligung der Vereine errichtet worden. Weil das Völlkofer Vereinsheim auf gemeindlichem Boden steht, gehört es juristisch bereits der Gemeinde, behandelt wurde es aber wie Vereinseigentum.

So soll es jetzt laufen

Nun hat der Verein Ende Dezember den Antrag gestellt, dass Heim an die Gemeinde zu übergeben und es analog zu den Dorfgemeinschaftshäusern zu nutzen. Der Verein wäre dann zwar für die laufenden Betriebskosten und kleine Reparaturen zuständig, aber nicht für große Sanierungsmaßnahmen. Hintergrund ist, dass es bauliche Mängel gibt, die der Verein nicht aus eigenen finanziellen Mitteln stemmen kann. Vor allem das Dach müsse repariert oder erneuert werden.

Arbeiten gleich erledigen

Da es sinnvoll wäre, diese Arbeiten im Zuge des Kindergarten-Neubaus zu erledigen, wollen Verwaltung und Gemeinderat dem Wunsch des Vereins nachkommen. Dann könnten auch mögliche Anschluss- oder Abdichtungsprobleme zum neuen Kindergarten hin minimiert werden. Bei einer Begutachtung durch einen Sachverständigen seien keine weiteren Mängel festgestellt worden.

Auch künftig autark sein

Baulich soll das Gebäude auch künftig vom Kindergarten getrennt sein, um vollkommen unabhängig genutzt werden zu können. Die Verantwortlichen des Vereins haben bereits zugesagt, beim Ausräumen des Kindergartengebäudes und den Vorbereitungen zum Abbruch zu helfen. Diese Erklärung soll noch schriftlich fixiert werden.

Raumprogramm wird beschlossen

In der Sitzung hat der Gemeinderat außerdem dem vom paritätischen Kindergartenausschuss erarbeiteten Raumprogramm für die künftige Einrichtung zugestimmt. Dieser geht bei zwei Regelgruppen und einer Krippengruppe von einem Flächenbedarf von 795 Quadratmetern (ohne Verkehrsflächen) aus. Das sind fast 70 Quadratmeter mehr, als die Vorgaben des KVJS vorsehen.

Wie Bürgermeister Peter Rainer auf Nachfrage von Peter Löffler erklärte, sei für manche Räume in Absprache mehr Platz als sinnvoll erachtet worden: So etwa das Büro der Kindergartenleitung, der Pausenraum der Mitarbeiter, der Putzraum, der Geräteraum sowie der Bewegungsraum, der auch extern nutzbar sein soll. Außerdem soll es eine Dusche mit kleinem Vorraum im noch sanierungsbedürftigen Vereinsheim geben, da dies für zeitgemäß gehalten werde.

Auswahlgremium bestimmt

Im Zuge der europaweiten Ausschreibung soll ein Auftragsgremium die eingereichten Lösungsvorschläge bewerten, Verhandlungsgespräche führen und schlussendlich dem Gemeinderat den Architekten vorschlagen, mit dem in die weitere Planung für den Kindergarten gegangen wird. Zum Gremium gehören neben Bürgermeister Rainer (oder ein Bürgermeisterstellvertreter) die Gemeinderäte Martin Reck (Karl-Johannes Deppler), Gabriel Fürst (Markus Kaufmann), Karl-Heinz Fischer (Marcel Luib) und Gloria Bruggesser (Kornelia Kleiner). Diese Mitglieder sind stimmberechtigt.

Ohne Stimmrecht gehören Monika Rauch vom Bauamt und der Architekt Manuel Müller, der nach Honorarordnung entlohnt werden soll, dem Gremium an. Klaus Buck vom Projektsteuerungsbüro Antrium betreut das Verfahren und hat ebenfalls kein Stimmrecht. Die endgültige Auswahl des Architekten wird im Gemeinderat getroffen.