Neun Niederlagen in Folge hat der SV Hohentengen jahresübergreifend in der Fußball-Landesliga hinnehmen müssen. Diese Negativserie will die Mannschaft am Sonntag (15 Uhr, NMH-Arena) gegen den SV Ochsenhausen nun stoppen, um den Rückstand ans rettende Ufer nicht zu groß werden zu lassen. Gleichzeitig will man den Konkurrenten wieder tiefer in den Strudel reinziehen.

Mit dem Auftritt in Ravensburg war Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert nicht unzufrieden. „Wir haben das Spiel eigentlich bis in die Schlussphase fast ausgeglichen gestalten können. Der enge Platz in Ravensburg kam uns natürlich entgegen“, sagt Beckert. Bis zur 78. Minute führte der Tabellenzweite nur mit 1:0. Und auch nach dem Anschluss durch Beckert selbst besaß Hohentengen einige gute Szenen. „Ich glaube, vor allem mit der zweiten Halbzeit können wir zufrieden sein.“

Duo des SV Hohentengen ist fraglich

Vor dem Spiel gegen den Abstiegskonkurrenten stehen Fragezeichen hinter Lukas Stützle (krank) und Manuel Sommer (Oberschenkel). Beide hatten schon für die Startformation in Ravensburg passen müssen, nachdem sie bereits kurzfristig fürs Abschlusstraining absagen mussten. Stützle spielte zwar in Ravensburg einige Minuten, doch auch am Sonntag steht hinter den beiden wichtigen Offensivspielern ein Fragezeichen.

Beckert steckt aber nicht den Kopf in den Sand. „Ochsenhausen ist sehr gut in die Rückrunde gestartet. Aber das ist für uns ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den wir im Hinspiel ein gutes Ergebnis erzielt haben“, sagt Beckert. Zur Erinnerung: Mit 4:0 hatte Hohentengen das Hinspiel gewonnen, Ochsenhausen keine Chance gelassen. „Natürlich wollen wir zu Hause was holen“, sagt der Spielertrainer.

Niederlage brächte großen Rückstand

Doch er sei weit entfernt davon, das Spiel zum Endspiel zu erklären. Es mache doch keinen Sinn, zu viel Druck zu machen. „Natürlich wollen wir nicht verlieren, sonst beträgt der Abstand zu Ochsenhausen schon acht Punkte. Aber trotzdem sind es noch 14 Spiele. Wir wissen, um was es geht. Aber ich will das nicht als letzte Chance sehen.“

Ochsenhausen wird aus einer gesicherten Defensive agieren. „Die Ochsenhausener haben in 16 Spielen gerade mal 18 Tore geschossen. Ich glaube nicht, dass die so sehr das Spiel machen wollen“; sagt Beckert und fordert von seiner Mannschaft nicht zu tief zu stehen.

SVO-Trainer hat vor bestimmtem Mannschaftsteil Respekt

In Ochsenhausen ist die Laune gut - nach vier Punkten aus zwei Spielen. Seit 180 Minuten sind die Ochsenhausener ohne Gegentor. „Wir fahren zuversichtlich nach Hohentengen, der Erfolg gegen den FC Mengen hat das Selbstvertrauen nochmals gestärkt“, sagt SVO-Trainer Dino Steiert. Zudem habe man das 0:4 aus dem Hinrundenspiel nicht vergessen und wolle nun auf des Gegners Platz den Spieß umdrehen. „Hohentengen ist sicher besser als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt“, erklärt Steiert. „Insbesondere in der Offensive mit Spielertrainer Fabian Beckert und Lukas Stützle hat die Mannschaft ihre Stärken.“

Steiert muss definitiv auf Christian Wiest (Wadenbeinbruch) und Fabian Seitz wegen muskulärer Probleme verzichten. Für Wiest, der zusätzlich noch Probleme mit dem Syndesmoseband hat, ist die Saison vorbei. Angeschlagen sind auch Marcel Schad, Mike Jansen und Philipp Wohnhaas. Dagegen kehrt Angreifer David Stellmacher wieder in den Kader zurück. „Wenn wir defensiv gut stehen und unsere Chancen im Spiel nach vorn nutzen, werden wir sicher etwas Zählbares mitnehmen“, ist Steiert überzeugt.