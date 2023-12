Eltern verpflichten sich: kein Smartphone in der Grundschulzeit 

Interessanter Vorstoß der Göge-Schule in Hohentengen: Die Eltern der Kinder, die im nächsten Schuljahr die erste Klasse besuchen werden, sollen eine Vereinbarung unterzeichnen, in der sie sich freiwillig dazu verpflichten, ihren Kindern während der Grundschulzeit kein internetfähiges Smartphone zur Verfügung zu stellen.

Die Anregung zu dieser Vereinbarung stammt von Bürgermeister Peter Rainer, bei einer Informationsveranstaltung stimmten spontan etwa 90 Prozent der anwesenden Eltern zu. Unterzeichnet werden soll die freiwillige Erklärung bei der Schulanmeldung im März.

Gefahren lauern im Internet

Auch Andrea Wetzel, die Leiterin der Göge-Schule, treibt das Thema Smartphone-Nutzung im Grundschulalter schon länger um. „Wir besprechen mit den Kindern im Unterricht den Umgang mit verschiedenen Medien und leisten da natürlich auch Präventionsarbeit“, sagt sie.

Immer mehr Kinder bekommen schon zur Einschulung oder zur Kommunion ein eigenes Smartphone geschenkt. Andrea Wetzel

So haben die Kinder der Klasse 3b etwa im vergangenen Jahr an dem Projekt „Medienrechte für Kinder“ teilgenommen und viel über Datenschutz und Privatsphäre gelernt. In Gesprächen und Veranstaltungen für Eltern sollen auch diese für die Gefahren von sozialen Medien, Internetsucht und Cybermobbing sensibilisiert werden.

Anrufen geht vom Sekretariat aus

„Bei uns haben Handys und Smartwatches im Unterricht nichts verloren, das haben wir gemeinsam mit den Elternvertretern in der Schulordnung so festgelegt“, sagt Andrea Wetzel. Müssten Kinder daheim anrufen, könnten sie das vom Sekretariat aus machen. Ausnahmen würden für Kinder gemacht, deren Muttersprache nicht deutsch ist und die sich mit einem Übersetzer sicherer fühlen.

Schulleiterin Andrea Wetzel und Bürgermeister Peter Rainer sind sich einig: In der Grundschulzeit sollten Kinder ein Smartphone nur unter Aufsicht eines Erwachsenen nutzen. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Eltern sind verunsichert

Trotzdem zeigt sich bei den Schülern der Göge-Schule dieselbe Tendenz wie überall. „Immer mehr Kinder bekommen schon zur Einschulung oder zur Kommunion ein eigenes Smartphone geschenkt“, sagt die Schulleiterin.

Als Begründung werde von Eltern oft genannt, dass ihr Kind den Anschluss nicht verlieren oder nicht ausgegrenzt werden soll. „Dabei zweifeln viele Eltern selbst daran, ob ein eigenes Smartphone so früh sinnvoll ist.“

Gewaltvideos und Tik-Tok-Challenges schaden den Kindern

Bürgermeister Peter Rainer findet: Grundschulkinder sollen eine möglichst unbeschwerte Kindheit genießen können. „Dazu gehört nicht, an lebensgefährlichen Tik-Tok-Challenges teilzunehmen, Gewalt- und Pornovideos anzusehen oder sich gegenseitig in sozialen Medien fertigzumachen“, sagt er. „Die Kinder stumpfen gegenüber Gewalt ab und sind weniger empathiefähig.“ Studien würden außerdem belegen, dass Kinder mit starker Smartphone- oder Tabletnutzung sich weniger gut konzentrieren können und im Unterricht oft keine guten Leistungen erzielen.

Dieses Buch empfiehlt der Bürgermeister

„Ich kann allen Eltern nur das Buch ,Wir verlieren unsere Kinder’ der Autorin Silke Müller empfehlen“, sagt er. „Das wird hoffentlich vielen die Augen für die Gefahren öffnen, denen die Kinder im Internet ausgesetzt sind.“ Beispiele aus dem Buch der Schulleiterin aus Niedersachsen hat der Bürgermeister bei der Informationsveranstaltung der Göge-Schule für Erstklässler vorgestellt.

„Die meisten Eltern sind sichtlich betroffen gewesen“, erzählt er. „Als ich gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnten, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, ihrem Kind in der Grundschulzeit kein Smartphone zu überlassen, sind spontan 45 von 50 Händen hochgegangen.“

Vereinbarung ist völlig freiwillig

Natürlich könnten Familien jederzeit aus so einer freiwilligen Vereinbarung wieder aussteigen, betont er. Eine Strafe drohe da nicht. „Aber wir hoffen, dass es Eltern leichter fällt durchzuhalten, wenn viele andere Eltern auch mitmachen“, sagt er.

Der Gruppenzwang falle weg, bei Diskussionen mit den Kindern könnten sich die Eltern auf die Vereinbarung beziehen. „Es heißt ja nicht, dass die Kinder gar kein Smartphone in die Hand nehmen dürfen“, betont Schulleiterin Wetzel. „Sie sollten es nur unter der Aufsicht tun und die Eltern genau wissen, welche Apps genutzt werden.“

Sie ist jetzt gespannt, wie viele Eltern die Vereinbarung bei der Schulanmeldung wirklich unterzeichnen. „Wünschenswert wäre, wenn wir das auch auf die anderen Klassen ausweiten könnten.“ Und wer weiß, vielleicht ist die Göge-Schule mit diesem Vorgehen bald Vorbild für andere Grundschulen?