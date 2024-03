Himmelszelt und Unterwelt: Musiker laden zu einer Reise ein

Der Musikverein Göge-Hohentengen lädt am kommenden Samstag, 23. März, um 20 Uhr zum Frühjahrskonzert in die Göge-Halle ein. Dirigentin Katharina Rothmund hat hierzu ein spannendes Konzertprogramm zusammengestellt unter dem Motto: „Himmelszelt und Unterwelt“. Dies lässt schon erahnen, dass sich dahinter Kompositionen und Werke verbinden, die die Konzertbesucher auf eine interessante musikalische Reise mitnehmen werden. Für die Orchesterleiterin und die über 100 Mitglieder stark umfassende Kapelle eine Herausforderung.

Doch der Verein hat nichts dem Zufall überlassen und zeigt sich gerüstet für die große Aufgabe. Dazu fand ein Probenwochenende in Überlingen statt. „Es war für uns ein Risiko, denn wir wussten nicht, wie viele das Probenwochenende mitmachen“, sagt Dirigentin Katharina Rothmund. Doch der Großteil reiste gemeinsam an und andere stießen zum reinen Übungsbetrieb dazu. „Somit bin ich voll zufrieden, was unsere Vorbereitungen betrifft und wir sind guter Dinge, dass wir unseren Besuchern einen tollen Konzertgenuss bieten können.“

Motto macht neugierig

Das Motto „Himmelszelt und Unterwelt“ macht neugierig. Mit dem Eröffnungsstück „Heaven's Light“, also Licht des Himmels, ist die Richtung schon mal vorgegeben und mit leiseren Tönen bildet das Werk den Auftakt des Jahreskonzertes. Von oben nach unten geht es dann mit „Devil's Tower“ von Thomas Voss. Hier darf man sich auf coole Klangeffekte freuen, die in diesem Stück eingebaut sind. Ein weiterer musikalischer Leckerbissen erwartet die Konzertbesucher dann bei der musikalischen Beschreibung des Mount Everest. Robuste Bassklänge und Holzbläser beschreiben die bizarre Bergwelt und Geschichten, die sich um den Felsmassiv ranken.

Aus der Operette „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach hat Siegmund Goldammer ein Arrangement geschrieben, das sicher an diesem Abend zu einem musikalischen Highlight werden wird. Hier sind sowohl Dirigentin als auch alle Register gefordert. Und am Schluss beim bekannten Can Can führt der Höllenritt wieder auf das Motto des Konzertes zurück. Den Abschluss des ersten Konzertteils und zugleich als Ehrungsmarsch hat Katharina Rothmund den Konzertmarsch „Höhenflieger“ gesetzt.

Mit dem Stück „At World's End“ aus dem Piratenfilm „Fluch der Karibik“ von Hans Zimmer geht es dann im zweiten Konzertteil gleich wieder auf eine anspruchsvolle musikalische Reise. Bei „Gabriella's Song“ aus dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“, wird es dann gefühlvoll-romantisch. Dabei darf man gespannt sein, wie Fabian Kaufmann als Solist auf seinem Tenorhorn diese ans Herz gehende Geschichte mitschreibt. Nach so viel Höhen und Tiefen lässt es das Orchester dann mit „Best of Nena“ locker-heiter ausklingen. Ein buntes Medley bekannter Hits und Evergreens stehen am Ende des Konzertes, das vom Himmel bis zur Hölle sicher eine spannende musikalische Reise verspricht.