Zwei Jahre ist es her, dass der Abstellplatz für Müll neben der Gögehalle in Hohentengen gebrannt hat. Polizei und Gemeindeverwaltung gehen von Brandstiftung aus, der Feuerteufel konnte aber nicht gefunden werden.

Jetzt soll der Platz nach der Zustimmung des Gemeinderats endlich erneuert und etwas größer dimensioniert werden. Kostenpunkt: 85.000 Euro.

Versicherung zahlt nur die Wiederherstellung

„Das ist ganz schön viel Geld für einen Platz, auf dem nur Müll gelagert werden soll“, findet Gemeinderätin Marion Rapp. Allein die Tatsache, dass die Kosten zur Wiederherstellung des Zustands vor dem Brand auf rund 50.000 Euro beziffert werden, zeige aber, dass die Kostenberechnung von Architekt Manuel Müller realistisch sei, so Bürgermeister Peter Rainer.

Diese 50.000 Euro wird die Versicherung übernehmen, allerdings nicht die Kosten der Baumaßnahmen, die darüber hinaus gehen. Diese Mehrkosten muss die Gemeinde allein tragen.

Speiseabfälle vom Rest trennen

Um den Bereich für Speiseabfälle künftig vom übrigen Bereich, in dem Altglas, Altpapier, Restmüll und Dosen gesammelt werden, zu trennen, soll der neue Unterstand zwei Meter breiter werden und mit abschließbaren Rolltoren versehen werden.

So soll verhindert werden, dass sich Unbefugte Zugang zu diesem Lagerplatz verschaffen. Es soll eine Stromleitung verlegt werden, um den Bereich vernünftig zu beleuchten.

Beton statt Holzpalisaden

Weil der Platz in den Hang zur Straße hin gebaut wird, muss dieser gut gesichert sein. Das treibt die Kosten in die Höhe. „Ehrlicherweise hätten die Holzpalisaden, die gebrannt haben, auch nicht mehr ewig gehalten“, sagte Bürgermeister Rainer. „Die hätten vermutlich in ein paar Jahren ausgetauscht werden müssen.“ Deshalb soll die neue Variante mit L-Steinen aus Beton für einen längeren Zeitraum ausgelegt sein.

Auch die Schule nutzt den Bereich

Die Größe des Platzes rechtfertigte Monika Rauch vom Ortsbauamt auch damit, dass er von der Ablachschule mitgenutzt werde und bei Großveranstaltungen wie etwa der Hausfasnet für den Abfall reichen müsse, der an mehreren Veranstaltungstagen bei voller Halle produziert werde.

Die Abholung der Tonnen mit den Speiseresten werden nach Anmeldung vom Dienstleister Pigfit übernommen. „Die Abholung findet in Hohentengen immer freitags statt“, so Rauch. „Das bedeutet, wenn am Wochenende eine Veranstaltung ist, müssen die Reste bis zum Freitag darauf gelagert werden.“

Ob die Rolltore manuell oder elektrisch bedient werden können, entscheidet sich nach einer Prüfung, ob die elektrische Variante eine regelmäßige Kontrolle durch externe Fachleute notwendig macht.