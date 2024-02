Der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen zeichnet Gewinner des Wettbewerbs „Vorbildliches Dorfgasthaus“ aus. Einer der vier Gewinner im Jahr 2023/24: das Gasthaus „Gerber“ in Hohentengen. Kürzlich fand die offizielle Preisverleihung statt, die von Regierungspräsident Klaus Tappeser als Schirmherr und vom Vorsitzenden des Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen, Karlheinz Geppert, vorgenommen wurde.

Dieses Ereignis wurde im großen Rahmen entsprechend gefeiert, wobei geladene Gäste und Freunde dem Ganzen einen passenden Rahmen verliehen. Nicht zu vergessen der Musikverein Hohentengen-Göge, der mit einem Ständchen die Festgemeinde erfreute.

Neffe ermutigt sie, sich zu bewerben

Los ging es aber mit einem zünftigen Fassanstich im Biergarten der Gaststätte. Regierungspräsident Klaus Tappeser erwies sich als „schlagfest“, so dass das Bier mit einem Schlag in Strömen floss. „Was gibt es Besseres, als so was zu feiern, wie diese Auszeichnung“, so Wirtin Lise Wilkendorf. Sie erinnerte noch einmal daran, wer eigentlich „Schuld“ daran sei, dass sie sich bei dem Wettbewerb angemeldet hatte. Ihr Neffe Peter ermunterte sie damals: „Du machst mit, du bist preiswürdig.“

„Auf jeden Fall setzen wir mit dem Gewinn ein positives Zeichen mit dem ,Gerber', denn immer mehr Gasthäuser schließen“, sagt die Wirtin. Ihr war es daher auch wichtig, Danke an die Familie und ihr Team zu sagen für die Unterstützung in den vergangenen 25 Jahren und an die Gäste, die ihr zum Teil schon lange die Treue halten.

Treffpunkt für Menschen

„Wir brauchen solche Gasthäuser, sie sind Treffpunkt für Menschen, die sich hier austauschen können und eine Heimat finden“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser. Man freue sich auch, dass es solche Leute wie die Wirtin Lise gibt, die „etwas außer der Spur“ sind und das im positiven Sinne - denn sie riskiere etwas. „Seit 25 Jahren machen Sie das nun schon, das kann sich sehen lassen“, sagte er.

Löffler Brüder sanieren das Gebäude

Natürlich sei auch ein Risiko dabei gewesen, so ein altes Gebäude aus dem Jahr 1786 zu sanieren. Das verdiene Respekt und Anerkennung für den Mut und Pioniergeist von Manfred und Elmar Löffler, den Inhabern der Gaststätte, die natürlich mit ihrer Schwester als Wirtin dazu eine „Idealbesetzung“ gefunden hatten.

„Aber ohne die Gäste ist die schönste Wirtschaft nichts“, sagte er. Und daran mangele es Lise Wilkendorf nicht. „Als ich und mein Bruder Elmar das alte Haus vor über 25 Jahren kauften, bezeichnete mich eine 80 Jahre alte Frau als ,Grasdackel', als es fertig war, nahm sie dies ganz schnell wieder zurück“, so Manfred Löffler schmunzelnd.

Er erinnerte nochmals an die sehr aufwändige und auch baulich schwierige Sanierung des ehemaligen Gerbergebäudes, in das man viel Zeit, Geld und Arbeitskraft investiert habe. Er hofft, dass das Haus noch lange so Bestand hat. Ausschlaggebend für den Erfolg des Gasthauses ist für Manfred Löffler, wer das Lokal umtreibt, aber mit seiner Schwester Lise sei dies mit ihrem Team in besten Händen.

Jury war von Gasthaus aus mehreren Gründen überzeugt

In seiner Laudatio stellte der Vorsitzende des Arbeitskreises Heimatpflege im Regierungspräsidium Tübingen, Karlheinz Geppert, alle Attribute heraus, die ein Gasthaus haben muss, um sich in die Siegerliste eintragen zu können, um dann den Titel „Vorbildliches Dorfgasthaus“ führen zu dürfen. „Eigentlich standen schon drei Gewinner fest. Aber als wir dann das Gasthaus ,Gerber' in Hohentengen besuchten, waren die ganze Jury und ich geplättet.“

Das Ambiente, die Wirtin, die Speisen und der Mut, in ein so altes Gebäude zu investieren und hier eine Gaststätte einzurichten, hätten alle überzeugt. Gerade in heutiger Zeit sei die Lage in der Gastronomie nicht einfach und immer mehr Lokale schließen. Dafür gebühre den Initiatoren als auch der Betreiberin Lob und Anerkennung für ihr Dorfgasthaus.

Das abschließende Fazit des Vorsitzenden an die Wirtin: „Sie machen es meisterlich, zusammen mit ihrem Team.“ Neben der Siegerurkunde durfte Lise Wilkendorf dann auch eine Plakette in Empfang nehmen, die an der Außenseite des Lokals darauf hinweisen soll, dass in Hohentengen ein „Vorbildliches Dorfgasthaus“ vorhanden ist.