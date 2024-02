Der Ursprung der Hohentenger Fasnet, wie sie die Einwohner heute kennen, liegt in den närrischen Kappenabenden, buntem Treiben in den Wirtschaften und dem Wagenbauen. Erst 1984 fanden sich verschiedene freie Gruppen - die Zwetschgen, Färber und Hexen - sowie die Narrenväter Karle Binder und Karle Blersch zusammen und gaben den Narren mit der Gründung des Narrenvereins Hohentengen-Beizkofen einen geordneten Rahmen.

Dieser Aufbruchstimmung vor 40 Jahren ist es zu verdanken, dass es heute in allen Ortsteilen eigene Vereine und Termine zur Hausfasnet gibt, aber die Gemeinschaft aller Göge-Narren den großen Umzug am Sonntag gemeinsam stemmt und reihum ausrichtet.

Der legendäre „Hänsel-und-Gretel“-Wagen mit dem Lebkuchenhaus. (Foto: privat )

In vier Jahrzehnten hat es bei den Narren des Kernorts nur drei Zunftmeister gegeben, mit Marlene Wetzel ist die dritte noch im Amt. Zum Jubiläum blicken die drei zurück und verraten, vor welchen Herausforderungen sie standen und wie groß ihre Begeisterung für die Fasnet ist.

1. Zunftmeister Klaus Burger (Amtszeit: 1984 bis 2001)

Die Fasnet in den Wirtschaften kennt Klaus Burger, der heute für die CDU im Landtag sitzt, durch seinen Vater von Kindesbeinen an. In einem Schulheft notierte dieser als Kassierer einer Narrengruppe die Ein- und Ausgaben der närrischen Abende. Gerade einmal 16 Jahre alt war er, als er mit Freunden 1974 die Dangemer Hexen gründete. „Wagenbauer, Fasnetstheater, die Zwetschgen und die Färber - alle Gruppen waren unglaublich kreativ und gesellig“, erinnert er sich.

Klaus Burger (links) als junger Zunftmeister. (Foto: privat )

Seine größte Herausforderung Der Fasnet einen geordneten Rahmen zu geben, den Gruppen durch einheitliche Häser eine Wirkung nach außen zu geben und all die starken Persönlichkeiten in Hohentengen unter den Hut eines Vereins zu bekommen - das klingt rückblickend als schwierige Angelegenheit. „Aber eigentlich haben wir alle an einem Strang gezogen und hatten das Ziel, unserer Fasnet Eckpfeiler und Traditionen zu geben“, findet Burger heute. Mit 26 Jahren wurde er wohl einer der jüngsten Zunftmeister in der Region, streitig machte ihm den Titel aber niemand. Zu legendär waren wohl seine Ideen für Umzugswagen oder Auftritte auf den Narrenbällen. Das liebt er an der Fasnet am meisten Weil „Alles“ als Antwort nicht gilt, muss Klaus Burger sich beschränken. „Die gemeinsamen Auftritte mit meiner Frau und den Kindern beim Narrenball haben mir immer ganz besonderen Spaß gemacht“, sagt er. Stets habe es tolle Mottos und ein aufwändiges Bühnenbild gegeben. „Aber auch als Laufnarr bei Umzügen dabei zu sein, ist immer ein persönliches Highlight.“ Als einen festen Bestandteil der Hausfasnet am Schmotzigen Donnerstag habe er immer das Fasnetsküchle-Essen bei Küchlemama Anneliese Steurer erlebt, die an dieser Tradition - aber ohne einen Tropfen Alkohol in ihrem Hause - bis ins hohe Alter festgehalten habe. Besonders beliebt waren die Fasnetsküchle von Anneliese Steurer. (Foto: privat ) Darum hat er sein Amt abgegeben „Meine politischen Verpflichtungen sind mehr geworden und ich konnte Auftritte bei Zunftmeisterempfängen nicht mehr so vorbereiten, wie ich es gern gemacht hätte“, sagt er. Als normales Mitglied könne er sich aussuchen, wann er bei Umzügen mitspringt. „Während der Hausfasnet gibt es keine Plenarsitzungen, aber oft andere Verpflichtungen.“ Den Ball am Samstag versuche er aber auf keinen Fall zu verpassen.

2. Zunftmeister Armin Stotz (Amtszeit: 2001 bis 2011)

In die Amtszeit von Armin Stotz fiel das Großprojekt des Baus des Dorfgemeinschaftshauses. „Die beteiligten Vereine mussten viel Eigenleistungen bringen und waren jeweils für einzelne Gewerke verantwortlich“, sagt er und erinnert sich daran, dass für die Bodenplatten sicherlich hunderttausende Nägel eingeschlagen werden mussten.

Unter seiner Führung wurde der Narrenverein in den Verband Alb-Bodensee-oberschwäbischer Narrenvereine (VAN) aufgenommen. „Tradition und Brauchtum haben damit bei uns noch einmal einen anderen Stellenwert erhalten“, sagt er.

Bei Umzügen würde noch mehr auf die Kleidung geachtet, das Brauchtum an Kinder und Jugendliche weitergegeben. Gleichzeitig sei die Mitgliedschaft im Verein wichtig, wenn es um die Vereinheitlichung von Regeln oder den Abbau von Bürokratie gehe.

Armin Stotz in seiner Funktion als Zunftmeister (Foto: mj )

Seine größte Herausforderung „Es war nicht leicht, in die Fußstapfen von Klaus Burger zu treten“, sagt Armin Stotz. „Gerade, wenn es um Vorträge, Reden und Wortbeiträge bei Zunftmeisterempfängen oder dem Narrenball geht - da stehst du plötzlich auf der Bühne und 600 Leute schauen zu hoch.“ Das Lampenfieber habe sich da erst nach einigen Auftritten etwas gelegt. Seine gereimten Texte habe er deshalb an seiner Frau getestet. „Überhaupt ist es wohl der größte Fehler, wenn man seine Texte nicht laut übt“, findet er. „Man muss das richtige Tempo finden, damit niemand den Faden verliert und es trotzdem nicht langweilig wird.“ Das liebt er an der Fasnet am meisten „Die Kameradschaft der Narren untereinander und dass so viele dem Verein über lange Zeit die Treue halten“, sagt Stotz. Wer sich einmal für ein Häs entschieden habe, gebe es meist nicht mehr her. „Die werden in der Familie weitergegeben oder nach ein paar Jahren Pause wieder aus dem Schrank gezogen.“ Seine Söhne sind auch im Verein aktiv, Timo bei den Hexen, Till als stellvertretender Vorsitzender. Darum hat er sein Amt abgegeben Nach zehn Jahren sei es Zeit für einen Wechsel gewesen, auch wenn sich nicht sofort jemand bereit erklärt hätte, sein Nachfolger zu werden. Marlene Wetzel habe als seine Stellvertreterin zunächst kommissarisch übernehmen müssen, bevor sie sich dann doch als Zunftmeisterin wählen ließ.

3. Zunftmeisterin Marlene Wetzel (Amtszeit: 2011 bis heute)

„Als Frau unter lauter Männern, das ist am Anfang nicht einfach gewesen“, erinnert sich Marlene Wetzel. „Ich hatte schon Bedenken, ob ich in dieser Männerdomäne akzeptiert werde und habe auch öfter Gegenwind bekommen.“ Andererseits habe sie mit ihren beiden Vorgängern gute Lehrmeister gehabt und sich von den Vereinsmitgliedern unterstützt gefühlt.

Marlene Wetzel moderiert den Umzug. (Foto: Nicole Frick )

Jetzt ist sie stolz, dass der Verein passend zum 40-jährigen Bestehen eine neue Maske für die Zwetschgen präsentieren kann. „Die erste Version einer Zwetschgenmaske ist nie richtig angenommen worden“, sagt sie. Als dann vier Mitglieder mit dem Wunsch nach einer Maske auf sie zugekommen seien, habe man das Thema noch einmal angepackt.

„Das Ergebnis ist vom Brauchtumsmeister des VAN abgenommen worden und beim Umzug springen die vier jetzt mit den neuen Masken mit“, freut sich Wetzel. Sie ist sicher, dass in den kommenden Jahren weitere Exemplare beim Maskenschnitzer Markus Heinzelmann in Steinhilben bestellt werden können.