Der SV Hohentengen empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den FV Olympia Laupheim. Die mit null Punkten in den ersten drei Spielen gestarteten Laupheimer haben danach aus vier Spielen neun Punkte geholt ‐ nur die Niederlage in Mengen stoppte die Olympia, die mit einem 2:1-Erfolg gegen Friedrichshafen im Rücken zum Aufsteiger kommt.

„Schade, dass sie ausgerechnet jetzt ihre Form gefunden haben“, sagt Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert. Die Laupheimer hat er bei ihrer bis dato letzten Niederlage in Mengen beobachtet und festgestellt: „Das ist eine physisch starke Mannschaft, topfit, technisch gut, mit jungen, guten Einzelspielern“, sagt Beckert. Vor allem der Spieler mit der Nummer 18, Marcello Mignemi, habe Eindruck bei ihm hinterlassen. „Aber auch die anderen.“ In Mengen habe er in der Partie gegen Laupheim, ein Spiel auf Augenhöhe zweier guter Mannschaften gesehen und eine Olympia, die ähnliche Qualitäten wie Mengen habe.

Müller statt Heudorfer

Für die Hohentenger galt es zuletzt ein wenig die Wunden zu lecken nach der 1:2-Niederlage in Mengen. Sprichwörtlich. Denn Torwart Adrian Heudorfer fällt nach seiner im Mengen-Spiel erlittenen Schulterverletzung längere Zeit aus. Er habe schon Schmerzen konstatierte der Klasse-Schlussmann am Rande der 75-Jahr-Feier des Vereins am vergangenen Montag.

Für ihn wird Manuel Müller das Tor hüten. Auch mit dem selbstständigen Architekten aus Hohentengen im Tor soll die Statik des Hohentengener Abwehrverbundes halten. Beckert ist zuversichtlich. „Manuel hat ja schon gegen Harthausen/Scher gespielt und eine gute Leistung gezeigt. Und er hat ja auch vor zwei Jahren, als Adrian längere Zeit verletzt ausfiel, seine Sache richtig gut gemacht. Wenn man ihn braucht, ist er da, schiebt zwischen Büro und Richtfest mal ein Training ein und man kann sich auf ihn einhundertprozentig verlassen“, stärkt er dem Heudorfer-Vertreter den Rücken. Ein Fragezeichen steht hinter Jan Koschmieder (Innenband).

Jetzt gegen Laupheim, dann gegen Balingen

Eine gute Nachricht gab es unter der Woche auch. „Luca Straub ist am Donnerstag operiert worden und die Operation ist sehr gut verlaufen“, sagt Beckert. Für Hohentengen ist die Partie gegen Laupheim der Mittelteil eines dreiteiligen Programms mit richtig harten Gegnern. „Mengen, Laupheim und kommende Woche Balingen. Aber wir sind gut gestartet, haben nicht den größten Druck. Ich will nicht sagen, dass das Bonusspiele sind, aber wenn wir da was holen, ist es gut, wenn nicht.... Wir wollen aber auf jeden Fall Paroli bieten.“

Laupheims Trainer Predrag Milanovic bekennt, dass einzige, was er über den Gegner wisse, sei der gute Start und der überraschend klare Sieg in Ochsenhausen. Hohentengen sei für ihn quasi ein unbeschriebenes Blatt, aber spiele offensichtlich bisher eine beachtliche Rolle, zumal die Olympia noch einen Punkt weniger auf der Habenseite hat. „Ich erwarte ein intensives, kampfbetontes Spiel, das wir annehmen müssen“, sagt Milanovic, der weiterhin auf die verletzten Stefan Steinle, Valentin Hafner und Sohn David Milanovic verzichten muss.

Auch Laupheim mit Torwartwechsel?

„Das wird sicher ein anderes Spiel als gegen die Häfler, die uns spielerisch phasenweise sogar überlegen waren, wir aber diesmal das Glück des Tüchtigen hatten.“ Positiv sei in diesem Spiel auf jeden Fall die Effizienz bei den Chancen gewesen. Die Trainingseinheiten in Sachen Abschluss hätten sich schon bemerkbar gemacht. Das gelte es in Hohentengen fortzusetzen. Ob Christian Hafner nach der Pause gegen Friedrichshafen wieder ins Olympia-Tor zurückkehren wird, ließ der Trainer offen. Julian Eiberle habe seine Sache jedenfalls gut gemacht. Das werde gemeinsam mit Torwarttrainer Alexander Aumann entschieden.