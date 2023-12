Das Internet in der Göge bekommt einen Booster

In der aktuellen Vergaberunde erhält die OEW Breitband GmbH einen Zuwendungsbescheid des Landes in Höhe von 7,184 Millionen Euro für den Breitbandausbau in der Gemeinde Hohentengen. Das geht aus einer Pressemitteilung der grünen Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden hervor.

Diese freut der Booster für schnelles Internet: „Mit der Landesförderung kommt Hohentengen beim Ausbau des schnellen Internets ein gutes Stück voran. Die leistungsfähigen Internetleitung von mindestens 100 Mbit pro Sekunde sind die Infrastruktur der Zukunft von der die Bürginnen und Bürger, Unternehmen und schließlich auch die öffentlichen Einrichtungen profitieren.“

Insgesamt 11 Landkreise profitieren laut Pressemitteilung von der aktuellen Förderrunde. Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind rund 660 Millionen Euro für den Breitbandausbau vorgesehen. Die Fördermittel stammen aus dem originären Landesförderprogramm sowie aus der von Bund und Land gemeinsam finanzierten Graue-Flecken- und Weiße-Flecken-Förderung. Der Hauptfördermittelanteil der am 13. Dezember 2023 beschiedenen Maßnahmen kommt mit einer Gesamtsumme von 36,137 Millionen Euro aus dem kofinanzierten Graue-Flecken-Förderprogramm.