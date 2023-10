Chor Hohentengen sucht Sängerinnen und Sänger

Unter der Überschrift „Die Kraft der Stimme!“ stand in der „Welt“ vom 6. Dezember 2022: „Singen macht glücklich und ist gesund, da sind sich Wissenschaftler sicher. Es reduziert Stress, stärkt die Abwehrkräfte und Denkleistung-man muss sich nur trauen!“

Hier knüpfen Chorleiterin Maria Neher und ihre Sängerinnen und Sänger vom Chor Hohentengen an: Sie suchen nach neuen Mitstreitern, die Lust haben, zu singen und zu den wöchentlichen Proben, freitags um 20 Uhr in den Gemeindesaal nach Hohentengen kommen.

Im Rahmen eines Projektchores werden laut Pressemitteilung Werke von John Rutter einstudiert und im Weihnachtsgottesdienst vorgetragen. Die Chorleiterin dazu: „Ich selber habe im Frühjahr einen Workshop mit dem Komponisten John Rutter in Ochsenhausen besucht. Seine Melodien reißen einen förmlich mit und man kann gar nicht anders, als selbst mitzusingen, und in die ergreifende Klangwelt seiner Chorstücke einzutauchen. Die Stücke wurden auf Englisch komponiert und ins Deutsche übersetzt.“

Maria Neher ist sicher, dass die unverbindliche Teilnahme am Projektchor viel Positives bewirken kann. Sie schreibt in der Mitteilung: „Gerade das Singen kann ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl ermöglichen und unsere innere Kraft und Stärke wecken. Ich selber finde beim Singen, vor allem beim Singen in Gemeinschaft, immer wieder meine innere Mitte. Es geht dabei letztlich um nichts weniger als Sinn, Glück und Wohlbefinden für unser Leben zu erfahren.“