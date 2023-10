Die NMH GmbH hat Mitte September Jubiläum gefeiert: 80 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Mit einem zweitägigen Festprogramm und prominenter Unterstützung wurde das gebührend gewürdigt.

30 Mannschaften bei Elfmeterturnier

Zunächst fand freitags das erste NMH-Elfmeterturnier statt, das anlässlich des Jubiläums ausgerichtet wurde. Insgesamt nahmen 30 Mannschaften aus der Region an diesem Wettbewerb teil. Die besondere Attraktion waren die mit dem eigens entwickelten LED-Controller ausgestatteten Tore, die den Teilnehmern eindrucksvoll zeigten, wo und ob der Ball ins Tor gefallen ist.

IFM-Razorbacks-Spieler und Cheerleader unterstützen beim Elfmeterturnier. (Foto: Sebastian Just )

Der ehemalige Profifußballspieler Cacau mischte sich sogar persönlich unter die Teams und sorgte für Spannung, indem er die „Joker“-Schüsse durchführte ‐ und natürlich traf. Auch die IFM-Razorbacks, die Footballmannschaft aus Ravensburg, spielten beim Turnier mit. Ihre Cheerleader brachten dabei die richtige Motivation und Stimmung in das Turnier. Vor den Finalrunden stand Cacau den Fans für Autogramme zur Verfügung.

Das sind die Gewinner

Das Ergebnis des Turniers konnte auf der Videowand jederzeit live verfolgt werden: Den ersten Platz belegte die Mannschaft SV Herbertingen 2, gefolgt von Team OeTTi auf dem zweiten Platz und den Allstars auf dem dritten Platz. Nach der Siegerehrung brach eine ausgelassene Party auf dem Sportplatz aus. Das Elfmeterturnier war ein voller Erfolg und führte aufgrund von 646 erzielten Toren zu einer großzügigen Spende von 646 Euro an die Cacau-Kinderstiftung durch die NMH GmbH. Die Versteigerung der Trikots erbrachte zusätzlich eine beeindruckende Summe von 950 Euro. Hierbei werden die Hälfte an die Jugendabteilung der IFM-Razorbacks und die anderen 50 Prozent an die Cacau Kinderstiftung gespendet.

So lief der Tag der offenen Tür

Am Samstag fand dann der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten statt, als NMH seine Türen für die Öffentlichkeit öffnete. Nach der feierlichen Eröffnung durch Bürgermeister Peter Rainer, Stefan Kesenheimer von der IHK sowie von Alexander Frick, Gesellschafter Firma NMH GmbH und den beiden aktuellen Gesellschafter Geschäftsführer Christian Bulander und Gabriel Friedmann, gab der Musikverein Hohentengen sein musikalisches Programm zum besten.

Bei Führungen durch das NMH-Gebäude lernen Interessierte die Arbeitsplätze der Mitarbeiter kennen. (Foto: Oliver Mazzola )

Das Mittagsprogramm wurde von der Stadtkapelle Mengen musikalisch umrahmt. Die Mädels vom FZS Hohentengen begeisterten das Publikum mit einer beeindruckenden Tanzeinlage. Neben Führungen und verlosten Rundflügen erhielten die Besucher einen exklusiven Einblick in die neuesten Innovationen in den Hallen von NMH. Die digitale Fertigung und die Arbeitsplätze konnten hautnah besichtigt werden, und einige Besucher nutzten sogar die Gelegenheit für spontane Bewerbungsgespräche.

Ein weiteres Highlight war die spektakuläre Landung von Fallschirmspringern, die mit einer NMH-Fahne und der SmartEcoBox auf dem NMH-Gelände landeten. Am Abend sorgte die Band Midnight Special für beste Stimmung und rundete das Jubiläumswochenende gebührend ab.