Nach Brand bei Kunststoff-Firma: So geht's jetzt weiter

Wie es in der vergangenen Woche zu dem Brand in einer Halle der Firma Bekuma Kunststofftechnik in Hohentengen gekommen ist, soll in einem Brandgutachten geklärt werden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg mitteilt, kann es aber noch Monate dauern, bis die beauftragten Brandsachverständigen ihr Gutachten abgeschlossen haben.

Was nicht vermutet wird

„Bei der Erstellung des Brandberichts handelt es sich um eine Routineaufgabe, die aber bei einem Brand in dieser Größenordnung seine Zeit braucht“, sagt Pressesprecher Christian Sugg. Derzeit gebe es keinen Anlass zu der Vermutung, dass das Feuer durch Fremdeinwirkung entstanden sein könnte. Ein Strafverfahren sei nicht anhängig.

Der Brand war am Mittwoch, 13. März, um kurz vor 11 Uhr in der Schleiferei des Unternehmens ausgebrochen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte ausgelöst.

Insgesamt waren rund 130 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren ausgerückt. Die 40 Mitarbeiter der Firma hatten sich rechtzeitig ins Freie begeben und blieben unverletzt. Das Feuer war gegen 12 Uhr gelöscht. Obwohl die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Firmengebäude hatten verhindern können, entstand vermutlich Sachschaden in Millionenhöhe.