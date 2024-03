In der Produktionshalle der Firma Bekuma in Hohentengen ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Das Unternehmen ist im Bereich der Kunststofftechnik tätig.

Die Feuerwehr ist gegen kurz vor 11 Uhr alarmiert worden und mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach ersten Informationen unserer Reporterin vor Ort war das Feuer gegen 12 Uhr gelöscht, eine Wand musste zur Belüftung geöffnet werden.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte wohl ein Totalschaden abgewendet werden.

+++ Weitere Informationen hier in Kürze +++