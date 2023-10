Wein, Blasmusik und gute Stimmung: In der Gögehalle in Hohentengen haben am Wochenende zahlreiche Besucher beim Weinfest des Musikvereins Göge-Hohentengen ausgelassen gefeiert.

Das Fest begann am Samstagabend mit einer Tanzparty und wurde am Sonntag mit musikalischen Darbietungen fortgesetzt.

Den Gästen wurden an den beiden Tagen unter anderem Weine aus Mundelsheim, dem Marktgräflerland und vom Bodensee ausgeschenkt.