(mac) ‐ Fünf punktelose Spiele hat der SV Hohentengen absolviert. 23 Gegentore fing sich die Göge-Elf dabei ein und ausgerechnet jetzt geht es zum starken Aufsteiger und Tabellenzweiten SV Mietingen. Als einzige Mannschaft der Liga ist der noch ungeschlagen.

Fellini und Häberle fallen wohl aus

Die personelle Lage hat sich beim SV Hohentengen nicht gerade entspannt. Die körperlichen Probleme haben sich nur etwas verlagert. Beniamino Fellini, der sich schon am vergangenen Sonntag im Spiel mehrfach an die Leiste gegriffen hatte, konnte am Dienstag nicht trainieren. Ein Ausfall droht. „Bei Niki Häberle sieht es auch leider wieder schlechter aus. Das wird recht schwierig“, sagt Hohentengens Trainer Fabian Beckert.

Dafür ist der Spielertrainer selbst wieder von seiner Erkältung genesen, hört sich am Telefon wieder fitter an als vergangene Woche vor und nach dem Spiel.

Beckert will, dass seine Elf besser verteidigt

Trotzdem ist Fabian Beckert noch verschnupft. Vor allem aufgrund der Höhe der jüngsten Niederlagen. „Ich vermisse bei uns ein bisschen den Willen, das Tor zu verteidigen, Chancen zu vereiteln“, sagt er. Denn dieser Wille sei keine Frage von Qualität oder ob man nun mal zur Stammbesetzung gehöre oder nicht.

„Vergangenes Jahr haben wir auch deutliche Niederlagen hinnehmen müssen, wie gegen Öpfingen oder Uttenweiler. Das ist in der Landesliga auch drin. Aber mich stört die Art und Weise“, sagt Beckert und macht deutlich, dass ihm die Bereitschaft fehle, man teilweise zu offen stehe und so dem Gegner einfache Tore ‐ oft genug zwei in direkter Folge ‐ ermögliche.

Beckert denkt weiter

Das heftige Restprogramm in diesem Kalenderjahr verheißt derweil nichts Gutes für Hohentengen. Auf Mietingen folgt das Donauderby zu Hause gegen Riedlingen, dann geht es nach Wangen. Die Heimspiele gegen Friedrichshafen und Albstadt beenden 2023. Natürlich weiß auch Fabian Beckert, dass es nicht einfach wird, in diesen Spielen noch einmal zu punkten. „Ich glaube aber, dass Harthausen, Baindt, Ochsenhausen und Sulmetingen auch nicht mehr so viele Punkte holen“, hofft Beckert auf eine Entscheidung 2024. „Ich glaube, dass sich die vier Absteiger unter diesen fünf Mannschaften finden. Die anderen Teams sind zu gut.“

Zählen kann Beckert in Mietingen wieder auf Manuel Sommer, der seine Rückenprobleme überwunden hat, der aber dosiert trainieren soll. Auch Lukas Stützle ist fast wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten im November 2023.