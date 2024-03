- Auch der SV Hohentengen startet an diesem Wochenende ins Pflichtspieljahr 2024. Am Sonntag, 13 Uhr, muss die Mannschaft um Trainer Fabian Beckert beim FV Ravensburg II ran. Im Hinspiel ließ die Oberliga-Reserve den Gögekickern keine Chance.

Fünf Stück servierten die Ravensburger den Hohentengenern im Herbst. Die Göge-Elf war chancenlos. Ungute Erinnerungen für Fabian Beckert und Co., der an diesem Wochenende nicht nur kalendarisch auf einen Neuanfang hofft. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht“, sagt der Ex-Oberligaspieler. „Die Wintervorbereitung war nicht super, aber ganz gut. Durch die drei Neuzugänge konnten wir mit einem Kader von meistens 16, 17 Spielern trainieren. Gerade auf der Zielgeraden der Vorbereitung. Das war richtig gut.“

Gute Spiele, schlechte Spiele

Höchst unterschiedlich waren aber die Ergebnisse. Siege und gute Leistungen wie gegen Ertingen/Binzwangen (5:2) oder Rottenacker (2:1) und schlechtere Auftritte wie beim FC Königsfeld (1:7) und in Ailingen (3:4) wechselten einander ab. „Das 1:7 war natürlich nichts. Ich war selbst nicht dabei“, sagt Beckert, der sich vom Spiel berichten ließ. „Es war eine Partie, in der halt alles zusammenkam.“ Trotzdem wolle er die Ergebnisse insgesamt nicht überbewerten.

Kunstrasen als Vorteil

Mit dem FV Ravensburg II wartet nun ein richtig starker Gegner. Das zeigte das Team am vergangenen Wochenende in Mengen, als die Ravensburger U23 mit 2:1 die Punkte von der Ablach entführte. „In der Vorbereitung haben wir sehr viel Wert auf Fitness gelegt. Wir waren zuletzt auch immer wieder deshalb in der Halle. Der Trainingsplatz ist okay, aber eben doch ein bisschen holprig. Ravensburg hat natürlich auf Kunstrasen trainiert. Dort werden wir wohl auch am Sonntag spielen. Die haben wahrscheinlich 30 Einheiten auf Kunstrasen, wir nur sechs oder sieben“, sieht Beckert einen Vorteil für die Gastgeber.

Fragezeichen hinter Beckert

Inzwischen sind fast alle Spieler wieder fit, erholt von Krankheiten oder Verletzungen. Fehlen werden natürlich weiter die Langzeitverletzten Kay Remensperger und Adrian Heudorfer. Ein Fragezeichen steht hinter Fabian Beckert selbst, der über muskuläre Probleme klagt. „Am Dienstag habe ich mit 80 Prozent trainiert.“ Am Freitagabend wollte er sich selbst einem Belastungstest unterziehen. „Bin ich nicht bei 100 Prozent, macht es keinen Sinn“, sagt er. Wieder zählen kann er auf Armin Kieferle, der im Tor spielen wird, fast ausschließlich so auch trainiert hat.

Neuer Co-Trainer, neuer Coach von draußen

Froh ist Beckert über die drei Neuzugänge. „Christian Lehr ist in der Rückrunde auch mein Co-Trainer. Dank seiner Rückkehr kann ich Manuel Sommer wieder weiter nach vorne ziehen. Damit sind wir ein bisschen schwerer auszurechenen. Yannick und Luke Ender sind im Training sehr engagiert“, lobt er. „Yannick wird in der Innenverteidigung eingesetzt, Luke rechts.“

Als Co-Trainer von außen wird nach dem Abschied von Andreas Remensperger, der im Winter zurücktrat, Adrian Heudorfer einspringen. „Damit will ich ihn wieder näher an die Mannschaft ziehen. Ich habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könne“, sagt Beckert. Da Beckert selbst und Lehr auf dem Feld stehen, soll Heudorfer die Sicht von außen aufs Spiel nehmen, aber auch beispielsweise die Wechsel koordinieren.