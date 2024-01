Wütende Landwirte und die Kreistagsfraktion der Grünen sind am Donnerstagabend nach einer Protestfahrt mit Traktoren und weiteren Fahrzeugen im Gasthaus Sonne in Hohentengen aufeinander getroffen. Es kam zu einer emotional geführten Debatte über die geplanten Agrarkürzungen der Bundesregierung. Was am Ende blieb? Einige offene Getränkerechnungen, die nicht bezahlt wurden.

Protestfahrt mit Traktoren

Nach einer Rundfahrt durch den Hohentenger Ortskern versammelten sich etwa 150 Demonstranten vor dem Sonnensaal, in dem sich die Kreistagsfraktion der Grünen getroffen hatten.

Im Vorfeld der Sitzung einigten sich am Donnerstagmorgen Dietmar Hinderhofer, Mitorganisator und Hobbylandwirt, mit der Grünen-Kreisrätin Susanne Petermann-Mayer darauf, dass die Teilnehmer des Traktorkorsos ab 19 Uhr zur Sitzung zugelassen sind.

Fraktionsvorsitzender Johannes Kretschmann eröffnete die Diskussion, die teils hitzig geführt wurde, aber dank eines Sicherheitsdiensts diszipliniert verlief.

Die Sitzung lief auch nach Angaben der Polizei in geordneten Bahnen und ohne Zwischenfälle ab - abgesehen von Buh-Rufen und Pfiffen gegenüber den Kommunalpolitikern. Trotz vereinzelter verbalen Attacken gegenüber den Kreispolitikern schaffte es Moderator Kretschmann, besonnen zu bleiben.

In der Diskussion wurden nicht nur landwirtschaftliche Themen vorgetragen, auch die Mautgebühr für Lastkraftwagen wurde thematisiert, die monatlichen Aufwendungen hierfür würden sich auf nunmehr 10.000 Euro für 15 Lastwagen betragen, so ein örtlicher Fuhrunternehmer.

Mehr agrarwirtschaftliche Aspekte

Die Ansicht der Anwesenden war durchgängig, dass sich die Politik gegenüber den Bauern entsprechend ausrichten und sich verstärkt auf agrarwirtschaftliche Aspekte konzentrieren sollte. Das wäre eine Möglichkeit, in der sich Landwirtschaft und Umweltschutz gemeinsam entwickeln könnten.

Äpfel aus Brasilien, Fleisch aus Neuseeland und Trauben aus Südafrika, wie soll da eine gerechte Marktwirtschaft stattfinden? Ein Landschaftsgärtner

Die Landwirte kritisierten außerdem die deutlich zunehmenden Auflagen und mehr Bürokratie als ihnen lieb ist. Daher wünschen sich die Landwirte und auch die Handwerker, dass von oberster Stelle ein schnellstmögliches Umdenken stattfinden möge, das langfristig gesehen eine gesamte Besserung mit sich bringe.

Hinweis auf Supermärkte

„Wir verzichten auf alle finanziellen Unterstützungen“, so ein Sprecher der Landwirte, „wenn im gleichen Gegenzug einheitliche EU-Standards sowie in den Drittländern die gleichen Produktionsstandards wie hier bei uns in Deutschland gefordert und erfüllt werden.“

Wettbewerbsverzerrung nannte ein Landschaftsgärtner als ein weiteres Problem: „Wenn man im Supermarkt einkaufen geht, ist die Welt zu Gast. Äpfel aus Brasilien, Fleisch aus Neuseeland und Trauben aus Südafrika, wie soll da eine gerechte Marktwirtschaft stattfinden?“

Immer wieder versuchten Mitglieder der Kreistagsfraktion mit ihren Argumenten zu überzeugen, was aber mit einem steigenden Lärmpegel quittiert wurde. Mit zunehmender Dauer zeigte sich deutlich, dass das Gremium der Kreistagsfraktion inhaltlich überfordert zu sein schien.

Abschließend dankte Kretschmann den rund 150 Landwirten und Handwerkern für die Dialoge, die zwar emotional waren, aber immer Rahmen des Erlaubten lagen. Nur die Klärung der entstandenen Kosten konnte noch nicht geklärt werden - zum Leidwesen des Gastwirts.