Obwohl das alte Gerberhaus in Hohentengen erst vor 24 Jahren saniert und zu einem Gasthaus umgebaut worden ist, strahlt es die Atmosphäre einer langen Tradition von Gastfreundschaft aus. Im „Wirtshaus zum Gerber“ fühlen sich die Mitglieder örtlicher Vereine genauso wohl wie überregionale Gäste, die von Wirtin Lise Wilkendorf auch gern einmal an den Stammtisch gebeten werden. Der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen würdigt die Arbeit und das Engagement der Wirtin und zeichnet das Wirtshaus als „Vorbildliches Dorfgasthaus“ aus.

Zahl der Dorfgasthäuser geht zurück

Damit befindet sich das „Wirtshaus zum Gerber“ in einer illustren Gesellschaft. Die anderen Preisträger des Wettbewerbs, die eine Jury aus rund 30 Bewerbungen ausgewählt hat, blicken auf mehrere hundert Jahre Gasthaustradition zurück (siehe unten). Diese Gasthäuser dienten schon immer als Dorfmittelpunkt, Treffpunkt und Begegnungsstätte und haben diese Eigenschaften und den Zuspruch der Gäste bis in die heutige Zeit retten können. Laut Arbeitskreis Heimatpflege angesichts der rückläufigen Zahl der Dorfgasthäuser kein einfaches Unterfangen.

Eigenes Wirtshaus war immer ein Traum

Gemeinsam mit ihren Brüdern Erwin und Manfred Löffler, die das verfallene Haus 1996 kauften, und der Unterstützung der gesamten Familie ist es Lise Wilkendorf gelungen, das 1999 eröffnete Wirtshaus zu einem solchen Treffpunkt zu machen. „Ein eigenes Wirtshaus war schon immer mein Traum“, erzählt Lise Wilkendorf. „Meine Brüder hatten die Vision, dass sie aus dem alten Gerberhaus genau das machen können.“

In den 1990er-Jahren war das alte Gerberhaus abbruchreif. Die Familien von Erwin und Manfred Löffler sanierten es aufwendig. Unter anderem wurde es aufgestockt, wozu Stelzen benötigt wurden. (Foto: Wilfried Ballarin )

Stelzen boten ungewöhnlichen Anblick

Das Gebäude aus dem Jahr 1768 gehört zu den ältesten Bauwerken im Ort. „Es hat lange leer gestanden und niemand hätte etwas dagegen gehabt, wenn es abgerissen worden wäre“, erinnert sich Manfred Löffler. „Mein Bruder und ich haben uns als Zimmermann und Maurer gut ergänzt und nur so konnten wir die Baumaßnahme überhaupt finanziell stemmen.“

Hintergrund Das ist der Wettbewerb Der Arbeitskreis Heimatpflege im Regierungsbezirk Tübingen hat den Wettbewerb „Vorbildliches Dorfgasthaus“ im Juni dieses Jahr ausgelobt. Nach dem Eingang von rund 30 Bewerbungen hat eine Jury aus Mitgliedern des Arbeitskreises, Kulturwissenschaftlern und Gastronomiefachleuten diese gesichtet, verschiedene Gasthäuser besucht und dann entschieden. Neben dem Wirtshaus Gerber in Hohentengen gehören das Gasthaus Grüner Baum in Tübingen-Hagelloch, das Gasthaus Pflugbrauerei in Langenau-Hörvelsingen und das Gasthaus Adler in Langenargen-Oberdorf zu den Preisträgern. Für ihr besonderes Konzept werden das Gasthaus Eintracht in Rottenburg und das Gasthaus Adler in Isny-Großholzleute ausgezeichnet. Ein Preisgeld gibt es für die Gewinner nicht. Dafür wird Regierungspräsident Klaus Tappeser als Schirmherr des Wettbewerbs den Preisträgern bei feierlichen Veranstaltungen in den Gasthäusern eine Stele und eine Urkunde überreichen. Der Termin für Hohentengen steht noch nicht fest.

Weil das Wasser früher bei Hochwasser aus dem Triebwerkskanal an der rückwärtigen Seite in das Gerberhaus eindrang und vorne zur Tür wieder herausfloss, wurde das gesamte Gebäude um 1,10 Meter angehoben. „Das Haus auf Stelzen war ein außergewöhnlicher Anblick“, sagt er.

Alle Kuchen werden von der Familie gebacken

Der Gastraum wurde mit massiven Möbeln eingerichtet, ein Wintergarten angebaut. Hier haben 95 Gäste Platz. In den Sommermonaten sitzen die aber am liebsten auf der Terrasse im Grünen am Wasser oder in dem Biergarten direkt daneben. Montag und Dienstag ist Ruhetag, an den anderen Tagen öffnet Lise Wilkendorf stets schon um 15 Uhr für Kaffee und Kuchen. „Die Kuchen sind alle hausgemacht, dabei helfen mir meine Geschwister und Schwägerinnen“, sagt sie.

Gemütlich ist der Gastraum des Wirtshauses eingerichtet. (Foto: Wirtshaus zum Gerber )

Das Team ist eingespielt

Viele Zutaten für die typisch schwäbischen Gerichte auf der Speisekarte stammen außerdem aus den Beeten des Krautlands von Erwin Löffler. Tellersülze und Kartoffelsalat bereitet die Wirtin stets selbst vor, ein eingespieltes Team von vier Teilzeitkräften hilft ihr in Küche und im Service. An den Bratkartoffeln erkenne man ein gutes Wirtshaus, habe eins der Jurymitglieder des Wettbewerbs beim Besuch im Oktober gesagt. „Und unsere Gäste schwärmen gern davon“, sagt Lise Wilkendorf lachend.

Interessierte Gäste können in einem Fotobuch die Sanierung des Gebäudes nachvollziehen. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Essen gibt es auch zu später Stunde

Die Gäste wissen es zu schätzen, dass sie im „Gerber“ auch zu später Stunde noch ein Vesper oder eine Suppe bekommen können. Sei es die Sportler nach dem Training, die Sänger nach der Probe oder die Sigmaringer mit Theater-Abo in Bad Saulgau, die nach der Vorstellung noch einkehren wollen.

„Wenn jemand an einem vollen Abend allein die Stube betritt, dann laden wir ihn kurzerhand zum Stammtisch ein“, sagt sie. „Die meisten sind erst verdutzt und dann haben sie ihre Freude.“ Wer möchte, kann in dem großen Fotoalbum blättern, in dem die Sanierung des Hauses festgehalten ist, oder die Einträge von zahlreichen Festen im Gästebuch nachlesen. „Das mache ich selbst auch manchmal und bin dann gleich wieder doppelt motiviert.“

Im "Wirtshaus zum Gerber" bekommen Gäste auch zu später Stunde noch etwas zu essen serviert. (Foto: Wirtshaus zum Gerber )

Schlaf bleibt manchmal auf der Strecke

Dabei ist die Wirtin sowieso für jeden Spaß zu haben und gibt auch gern mal eine Runde aus. Dabei kann es vorkommen, dass sie nach Sommerfesten, Fasnetspartys oder anderen Feierlichkeiten nur wenige Stunden Schlaf ergattern kann, bevor sie schon wieder in der Küche steht. „Ohne den Rückhalt von meinem Mann Michael und der ganzen Familie würde das nicht funktionieren“, sagt sie.

Neffe macht auf Wettbewerb aufmerksam

Der entscheidende Hinweis auf den Wettbewerb zum „Vorbildlichen Dorfgasthaus“ kam übrigens auch aus dem Kreis der Familie. „Mein Neffe Peter hat mir die Ausschreibung geschickt und meinte, da hätte ich doch gute Chancen“, erzählt die Wirtin. Stimmt, die Jury war da derselben Meinung. „Man hat mir die Entscheidung am Telefon mitgeteilt, da war ich erst einmal sprachlos.“

Nach und nach spricht sich die Auszeichnung herum. „Ich habe genug Sekt kalt gestellt, um mit allen Gästen darauf anzustoßen“, sagt Lise Wilkendorf.