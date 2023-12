Adventszauber stimmt auf Weihnachten ein

Auch in der Göge hat der Advent Einzug gehalten. Beim Gögemer Adventszauber in Hohentengen werden die Besucher in einem weihnachtlich geschmückten Hütten-Dorf auf die Adventszeit eingestimmt.

Wie das duftet

Weihnachtliches Flair inmitten einer idyllischen Kulisse, bereichert mit den Düften von Tannenbaum, Glühwein und Kulinarischem aus der Göge - dazu laden Hobby-Künstler, Handwerker und die Gögemer Vereine am Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr mit dem 9. Gögemer Adventszauber beim Dorfgemeinschaftshaus ein. An den weihnachtlich geschmückten Hütten und Ständen wird allerhand geboten: Handwerk, Kunst und Selbstgebasteltes, Leckereien aus der Weihnachtsküche, Herzhaftes und Süßes fürs leibliche Wohl, und noch vieles mehr.

Kinder stimmen musikalisch ein

Bereits zu Beginn stimmen der Kinder und Jugendchor „Junge Stimmen“ und die Flötengruppe der Göge-Schule die Besucher musikalisch ein. Auch besucht der Nikolaus mit Knecht Ruprecht den Adventszauber. Kinder, welche ihm ein Gedicht oder Lied vortragen oder einen Christbaumschmuck für die Tanne mitbringen, wird er dafür gerne belohnen. Und im Anschluss (16 Uhr) gibt es für die Kinder Filmvorführungen im Jugendraum.

Musikalisch umrahmen der Liederkranz Hohentengen (17.30 Uhr) und die Bläsergruppe des Musikvereins Hohentengen (18.30 Uhr) das Geschehen. Tolle Preise erhalten die Besucher bei der Verlosung des großen Adventszauber-Gewinnspiels um 19 Uhr.