44. offene Rassegeflügelschau des Kleintierzuchtvereins

In diesem Jahr lädt der Kleintierzuchtverein Hohentengen an den beiden letzten Tagen des Jahres 2023 zu seiner 44. offenen Rassegeflügelschau, verbunden mit einer Lokalschau Kaninchen und Vögel, in der Gögehalle ein. „Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren“, so Schriftführer Thomas Rothmund, „denn unser Anspruch ist es, wieder eine qualitativ hochwertige Kleintierschau der Bevölkerung zu präsentieren.“

Mit über 700 ausgestellten Tieren gehört die Gögemer Kleintierschau mit zu den größten und breitgefächertesten in der Region. Ein besonderer Hingucker werden dieses Mal die siegreichen Kaninchen von Daniel Bronner, Gerhard Zimmermann, Bernd Kentler, Michael Stumpp sowie Thomas und Paul Rothmund sein, die am vergangenen Wochenende bei den 36. Bundes-Kaninchenschau in Leipzig herausstachen. Mit Michael Stumpp, Gerhard Zimmermann und Thomas Rothmund konnte der Verein gleich drei deutsche Meister verzeichnen. Paul Rothmund rundete mit dem Titel des deutschen Jugend-Vizemeister das grandiose Ergebnis des Vereins ab.

Ein weiterer Glanzpunkt sind ohne Zweifel die Volieren der bunten Vogelschau und die bunte Auswahl an Geflügel und Tauben. Annähernd 100 Züchter aus Oberschwaben werden auch dieses Mal wieder ihre schönsten Tiere den Juroren zur Bewertung vorstellen.

Für die Besucher bietet die Schau eine breitgefächerte Vielfalt an Rassen, Formen und Farben aus der Welt des Wassergeflügel, der Puten, Hühner, Vögel, Tauben und Rassekaninchen sowie tiefgründige Einblicke in die Faszination der Kleintierzucht. Gerade beim Heimspiel in der Gögehalle, sind die Gögemer Züchter darauf bedacht, alle in diesem Jahr bei den unterschiedlichsten Ausstellungen und Meisterschaften prämierten Tiere präsentieren zu wollen.

An Samstag, 30. Dezember, öffnet um 13 Uhr die Kleintierzuchtschau in der Gögehalle ihre Pforten. Das Ende der Schau wird am Samstag gegen 17 Uhr sein, wo zugleich die Siegerehrung stattfindet und die Züchter Pokale und Auszeichnungen für ihre preisgekrönten Tiere erhalten.

Am Sonntag, dem Silvestertag, startet die Zuchtschau bereits von 10 bis 16 Uhr. Höchstspannung verspricht wieder die gut gespickte Tombola, denn dank großzügiger Spenden konnte das Team um Karl Hepp wieder tolle Preise zusammenstellen.