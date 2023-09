Hochzeit beim Kirchenchor Fulgenstadt

Am 2. September hat unsere Dirigentin Theresa Heinzelmann ihrem Benjamin das Jawort gegeben. Die feierliche Hochzeitsmesse fand in der Basilika in Rankweil statt. Die Messe zelebrierte Dekan Peter Müller. An der Orgel gab Matthias Wolf sein Bestes. Für den Kirchenchor Fulgenstadt war es selbstverständlich, bei diesem schönen Anlass dabei zu sein. Im Anschluss an die Messe gab der Kirchenchor Fulgenstadt unter Leitung von Gudrun Heinzelmann noch ein Ständchen. Markus Traub übergab im Namen des Chors ein Geschenk und wünschte für die gemeinsame Zukunft alles Gute. Foto: Josef Heinzelmann

