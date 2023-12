Im Sekundentakt rauschen Polizeiautos durch Hitzkofen, einen Ort, in dem nicht einmal 500 Einwohner leben. Hintergrund ist, dass die Suche nach dem vermissten zweijährigen Mädchen auch am Montag weitergeht.

Um die 100 Polizisten im Einsatz

Nachdem bereits am Sonntagabend um die 180 Einsatzkräfte – überwiegend Feuerwehrleute und Polizisten – erfolglos nach dem Kind gesucht haben, ist nun ein Großaufgebot an Polizei im Einsatz.

Dazu zählen die Sigmaringer Kollegen, aber auch sämtliche verfügbaren Kräfte aus dem Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg, so Polizeisprecher Christian Sugg. Insgesamt seien um die 100 Polizeibeamte im Einsatz.

Sie suchen am Montag systematisch das Gebiet ab, ausgehend vom Wohnhaus der Eltern in Hitzkofen. Nachdem am Sonntag die Lauchert und deren Umkreis im Fokus standen und auch Taucher und Wasserretter den Fluss nach dem Kind durchsucht hatten, kümmert sich die Polizei am Montag um einen größeren Radius.

Weitere Kräfte vor Ort

Dieses Mal ist auch der Polizeihubschrauber im Einsatz, der aufgrund der nebligen Witterung am Sonntag nicht hatte fliegen können. Am Boden werden die Beamten von Polizeispürhunden unterstützt. Eine zeitliche Begrenzung der Suche gibt es laut Sugg nicht.

Es wäre ein großer Glücksfall, wenn wir das Kind lebendig finden. Polizeisprecher Christian Sugg

Die Polizei ermittle in alle Richtungen. Das sei üblich, wenn ein Kind vermisst wird. Eine Straftat sei allerdings aufgrund der Schilderungen unwahrscheinlich, sagt Sugg. Hinweise in diese Richtung seien keine eingegangen. „Die brauchen wir, alles andere wäre Spekulation“, sagt er. Grundsätzlich fehle auch am Montagmittag jeder Hinweis, wo das Mädchen sein könnte.

Sachdienliche Hinweisen Kontakt zur Polizei Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich melden unter 07571/1040.

Obwohl die Polizei auf einen positiven Ausgang des Falles hofft, wolle sie auch realistisch bleiben. Am Mittag ist das Kind seit 18 Stunden verschwunden, die Temperaturen lagen in der Nacht bei unter null Grad, Sugg: „Es wäre ein großer Glücksfall, wenn wir das Kind lebendig finden.“

So sieht das zweijährige Mädchen aus

Außerdem gibt das Polizeipräsidium bekannt, wie das Kind aussieht, falls jemand auf das Mädchen stößt: Die Zweijährige trug beim Verlassen des Hauses einen Schlafanzug, hat kurze, blonde Haare und blaue Augen.