Hitparade der Weithart-Musikanten im Bürgerhaus Rosna

Mit den Siegertiteln aus 2022 eröffneten die Musikanten um ihren Dirigenten Wolfgang Kugler ihre Hitparade. „80er Kult(tour)2“ versetzte die Gäste im Bürgerhaus in Rosna durch Songs wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Wunder gescheh´n“, „Verdamp lang her“ oder „Major Tom“ zurück in die 80er-Jahre. Im Anschluss sorgte die Polka „Euch zum Dank“ für beschwingte Stimmung im Publikum. Ein weiteres Highlight der letzten Hitparade war das Stück „The Story“. Führte im letzten Jahr noch Dirigent Wolfgang Kugler das Stück am Saxophon zum Sieg, so war es in diesem Jahr das junge Tenorhorn-Talent Simon Fischer, der sein Können einmal mehr unter Beweis stellte. Zu Beginn der Neuvorstellungen kündigte die Ansagerin Kerstin Kästle das Stück „So schön ist Blasmusik“ an - die Erkennungsmelodie des TV-Formats „Grand Prix der Volksmusik“. Die Interpretation gefiel dem Publikum so gut, dass dieses Stück am Ende den dritten Platz belegte. Mit dem Titel „Tom Jones in Concert“ stand anschließend - wie Dirigent Kugler befand - der härteste Brocken auf der Agenda. Mit Melodien wie „She´s a lady“, „It´s not unusual“, „Delilah“ oder „Help yourself“ wurde das Publikum auf eine Reise in die Welt des Swing genommen. Mit dem Alphornsolo „La mélodie de cor des alpes“, vorgetragen von Gerhard Amann, ging die Reise weiter in die Alpen. Einen ebenso bedeutenden Teil des Abends nahm die Ehrung verdienter Musikerinnen und Musiker ein. So wurden Franziska Klampfl und Jens Engler für 30, Wolfgang Kugler (Dirigent) für 40, Harald Schuler für 50 und schließlich Gustav Kugler für 60 Jahre aktive Tätigkeit im Verein gebührend geehrt. Mit dem „Tijuana-Trip“, einem rasanten Ritt durch Mexico, wurde die musikalische Reise des MV Weithart fortgesetzt. Die Nostalgie-Polka ließ die Polka-Herzen im Saal höherschlagen. Erfahrungsgemäß finden zahlreiche Polka-Fans den Weg nach Rosna. Dies zeigte sich in der Tatsache, dass dieses Stück den zweiten Platz belegte. Zum Siegertitel des Abends wählte das Publikum das von Marco Kugler, einem weiteren Jungtalent des Vereins, vorgetragene Flügelhorn-Solo „My Dream“. „Es ist toll, solche Nachwuchs-Musikanten in den eigenen Reihen zu haben!“, schwärmten die Vorstände Wolfgang und Tim Kugler zufrieden. Einen runden Abschluss bildete dann „Pfeif drauf“, die Titel-Melodie der Sendung „Rosenheim-Cops“, „ein wahrer Ohrwurm“, so ein Gast.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.