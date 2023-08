Inneringen scheint ein gutes Pflaster für Elite–Weitspringer zu sein: Die Top Drei der Deutschen Herrenmeisterschaften war am Start, und während in Kassel bei 7,97 m Schluss war, gingen in Inneringen vier Sprünge über die Acht–Meter–Marke. Mit 8,14 Metern schaffte Luka Herden von der LG Brillux Münster den weitesten Sprung, Fabian Heinle vom VfB Stuttgart landete mit 8,05 Metern noch vor dem Deutschen Meister Simon Batz (MTG Mannheim) mit 8,02 Metern.

Bereits zum vierten Mal war der TSV Inneringen Ausrichter des Inneringer Weitsprungmeetings, und die Starterliste mache laut dem Verein deutlich, dass dieses Event inzwischen einen durchaus guten Ruf in der Weitsprung–Elite hat: Mit Simon Batz, Luka Herden und Fabian Heinle waren die besten drei der vergangenen Deutschen Meisterschaften in Kassel am Start, außerdem auch Alina Rotaru–Kottmann, mehrfache rumänische Meisterin und Olympiateilnehmerin von Tokio.

Organisator des Weitsprungmeetings war Lokalmatador Max Kottmann, selbst ein Top–Weitspringer Sieger der ersten drei Meetings auf der Alb. Aus beruflichen Gründen war er zwar selbst nicht am Start. Tatsächlich ging es auch um etwas: Die gezeigten Ergebnisse fließen nicht nur in die offiziellen Ergebnislisten ein, mit ihrem Sprung über acht Meter konnten die drei Bestplatzierten bei den Herren die Norm für die Europameisterschaften 2024 in Rom knacken. Für Alina Rotaru–Kottmann war es die letzte Station vor den Weltmeisterschaften in Budapest, mit 6,96 Metern schaffte die für den VfB Stuttgart startende Athletin ebenso eine persönliche Bestleistung wie Laura Raquel Müller von der Unterländer LG mit 6,49 Metern. Mehr als eine persönliche Bestleistung schaffte schließlich noch Andreas Trajkovski: Sein Satz auf 7,91 Metern sicherten ihm den Landesrekord für Nordmazedonien.

Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm sorgte der ausrichtende TSV Inneringen beim parallel laufenden Familiensporttag für Abwechslung: Wer wollte, konnte das Deutsche Sportabzeichen ablegen oder beim Walking Football, Functional Fitness und Rope–Skipping mitmachen. Zudem gab es einen Fahrradparcours, Eltern–Kind–Spiele und eine Hüpfburg.