Vereine erhalten „Mietzuschuss“ für Hallennutzung

Die Nutzungsgebühren für die Lauchertthalhalle Hettingen und die Albhalle Inneringen hat der Gemeinderat letztmalig vor fünf Jahren erhöht, zumindest für private Veranstaltungen - die Gebühren für die örtlichen Vereine blieben unverändert und basieren bis heute auf der Festlegung vom Juni 2009. Nun hat die Verwaltung eine neue Benutzungsordnung und Mietkostenordnung erarbeitet. Letztere sieht vor, den örtlichen Vereinen nur noch die Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche gebührenfrei zu stellen, alle anderen wären gebührenpflichtig. Dieser Vorschlag stieß bei den Gemeinderäten auf wenig Gegenliebe.

„Wenn wir möchten, dass etwas im Ort läuft, müssen wir den Vereinen auch wie bisher die eine Veranstaltung im Jahr frei lassen“, sagte Gemeinderat Werner Steinhart. Die Miete täte den Vereinen sehr weh. Dem schloss sich auch Gemeinderätin Gertrud Lieb an. „Dann haben wir eine Halle, die sich keiner mehr leisten kann.“ Kämmerer Werner Leipert forderte dennoch eine klare Festlegung. „Wir werden keine Ideallösung finden, aber so, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben“, sagte er. In der Vergangenheit habe es immer wieder Gestaltungsmissbrauch und Diskussionen gegeben, dem kann nur mit klar definierten Regeln entgegengewirkt werden.

In der anschließenden Diskussion zeigte sich beispielhaft, dass klare Regeln und gerechte Lösungen oft leichter gefordert als gefunden sind. Am Ende schien Gemeinderat Holger Bohner die perfekte Lösung zu haben: Jeder vom Gremium benannte Verein bekommt einen „Mietzuschuss“ pro Jahr in Höhe von 345 Euro, das entspricht der Mindestgebühr für eine Veranstaltung. Wofür der Verein dieses Guthaben letztendlich einsetzt, bleibt ihm überlassen. Nicht benannte Vereine haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Befreiung zu stellen, der dann individuell geprüft wird. Mehrheitlich stimmte das Gremium diesem Vorschlag zu - in den Genuss des „Mietzuschusses“ kommen demnach der TSV Hettingen, der TSV Inneringen, der Musikverein Hettingen, der Musikverein Inneringen sowie die Narrenzunft Hettingen und die Narrenzunft Inneringen. Die neue Mietkostenordnung soll zum 1. Januar in Kraft treten.