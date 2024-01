Unfall auf der B32: VW kommt von der Straße ab und kippt um

Ein 61 Jahre alter VW-Fahrer ist am Donnerstagabend nahe des Ortsausgangs Hettingen in Richtung Hermentingen von der Straße abgekommen. Wie die Polizei berichtet, zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Der Hettinger Feuerwehrkommandant Marc Fritz berichtet, dass der Fahrer mit seinem Wagen gegen eine Gartenmauer stieß, woraufhin das Auto umkippte. „Es wirkte spektakulärer als es tatsächlich wahr“, so Fritz. Aufgrund der Erstmeldung, die darauf hindeutete, dass die Person möglicherweise im Fahrzeug eingeklemmt war, wurden neben der Hettinger auch die Gammertinger Feuerwehr alarmiert. Doch bevor diese eintraf, hatte sich der Mann dank der Hilfe von Anwohnern bereits aus dem Wagen befreit.

Die Polizei geht als Unfallursache von einer Unachtsamkeit des Fahrers aus. Ein Rettungsdienst brachte den 61-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, dieses konnte er nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen. Um den Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst.