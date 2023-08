Das Maschinenbauunternehmen Trumpf will 80 bis 90 Millionen Euro in den Neubau eines Gebäudes am Standort Hettingen investieren. Dafür sollen zehn alte Gebäude abgerissen werden, um Platz für einen großen Neubau zu machen. Ein bis anderthalb Jahre werde die genaue Planung des Abrisses und Neubaus dauern, schätzt Werkleiter Steffen Braun.

Wichtige Herstellungsschritte werden in andere Gebäude verteilt

In den vom Abriss betroffenen Gebäuden befinden sich wichtige Herstellungsprozesse von Trumpf: Die Baugruppenmontage, Teile der Endmontage, der komplette Wareneingang und Logistikbereich. Deshalb sollen Teile dieser Bereiche in ein Trumpf Gebäude in der Maybachstraße in Hettingen und bis Ende des Jahres nach Gammertingen verlegt werden.

Aus Alt mach Neu: links das Innere einer Montagehalle in einem der Gebäude, das abgerissen werden soll. Rechts die modernere Halle im Bestandsgebäude. (Foto: Julia Brunner )

Dort hat Trumpf bereits vor einigen Monaten das komplette Gebäude des Unternehmens Helios–Preisser angemietet. Dieses hat nach der Übernahme durch Mahr den Unternehmensstandort an der Steinbeisstraße in Gammertingen aufgegeben.

Die alten Gebäude, die abgerissen werden sollen, sind seit den 1950er Jahren gebaut worden, als Trumpf sich für den Standort Hettingen entschieden hat. Seitdem hat sich das Unternehmen kontinuierlich vergrößert.

Bei dem neuen Bauvorhaben soll erst ein Teil der Gebäude abgerissen und mit dem Neubau des Gebäudes begonnen werden. Im zweiten Abschnitt sollen die restlichen Gebäude abgerissen und der Neubau fertiggestellt werden.

Infrastruktur der Altbauten erschwert die Planung

Was die Planungen für den Abriss und Neubau verkomplizieren, ist die Infrastruktur der einzelnen Gebäude. Die ist zum Beispiel bei der Heizung, Traffos und IT–Verteiler miteinander verbunden. Wie das gelöst werden soll, wird in den kommenden Monaten geplant.

„Wir bauen unsere Gebäude auf eine Mindestnutzdauer von 50 Jahren“, sagt Pressesprecher Rainer Berghausen. Das neue Gebäude soll in zwei bis zweieinhalb Jahren gebaut werden und mit einem Verbindungsgang zum modernen Bestandsgebäude verbunden werden.

Neubau für Wachstum unumgänglich

„Die Produkte, die wir in der neuen Halle herstellen werden, werden die gleichen bleiben, wir brauchen für unser Wachstum aber den Neubau“, sagt Braun. In Hettingen stellt Trumpf Stanzmaschinen, Stanzkombi–Maschinen mit Lasern und Rohr–Profilbearbeitungsmaschinen her.

Mit der Rohr-Profilbearbeitungsmaschine können die Rohre geschnitten und Worte freigestellt werden. (Foto: Julia Brunner )

Während der Corona–Pandemie sei letztere „ohne Ende“ in die USA verkauft worden, sagt Braun „Wegen der Pandemie gab es einen Fitnessboom für Heimgeräte. Mit unserer Rohr–Profilbearbeitungsmaschine wurden zum Beispiel Rohre für Cross–Trainer und Fahrräder hergestellt“, so Braun und Berghausen fügt an, dass mit der Maschine auch Trägersysteme für Sitze in Sportstadien hergestellt werden.

„Seit 1955 wurden hier mehr als 29.000 Maschinen hergestellt. Die 30.000 werden wir wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr knacken“, so Braun. Erst 2021 hat Trumpf im Langenbühl ein neues Zerspanungskompetenzzentrum eingeweiht und dafür 35 Millionen Euro in den Hallenbau, sechs Millionen Euro in die Gebäudetechnik und weitere sechs Millionen Euro in neue Maschinen investiert.

Der Standort Hettingen, so Braun, sei nicht nur ein ausgelagertes Werk für Trumpf, sondern agiere eigenständig mit festen Aufgaben und sei stark mit der Zentrale in Ditzingen verknüpft.

Trumpf bemüht sich früh um den Nachwuchs

Am Standort Hettingen arbeiten etwa 600 Mitarbeiter. 1955 hat sich Trumpf in Hettingen niedergelassen und mit 18 Mitarbeitern begonnen. Mittlerweile, so Braun habe das Unternehmen dort mehr Menschen ausgebildet, als am Standort arbeiten. Pro Jahr nimmt Trumpf 14 bis 18 neue Auszubildende an.

Wir haben noch genug Bewerbungen, aber nicht mehr so viele wie vor 15 Jahren. Steffen Braun

Die gleichen Probleme bei der Nachwuchssuche wie kleine Unternehmen hat Trumpf noch nicht. „Wir haben noch genug Bewerbungen, aber nicht mehr so viele wie vor 15 Jahren“, sagt Braun. Je kleiner der Betrieb sei, desto schwerer tue er sich bei der Gewinnung von Auszubildenden, erzählt er.

Trumpf versuche zudem Kinder und Jugendliche schon früh für die Technik zu begeistern: Sei das durch den Betriebskindergarten, mit Schulkooperationen oder Praktika.