Mehr offene Ausbildungsplätze als Bewerber, ein Leid für Betriebe, das sich seit Jahren durch den Arbeitsmarkt zieht. Auch im Kreis Sigmaringen konnten in diesem Jahr nicht alle offenen Ausbildungsstellen besetzt werden.

Trumpf hat 50 Auszubildende pro Jahr

Besonders betroffen davon sind kleinere Betriebe, sagt Anke Traber von der Agentur für Arbeit bei der Vorstellung der Ausbildungsmarktbilanz im Maschinenbauunternehmen Trumpf. In Hettingen hat das Unternehmen einen seiner größten Standorte und ist als Arbeitgeber für viele jungen Menschen attraktiv.

Etwa 600 Mitarbeiter hat Trumpf, 50 davon sind Auszubildende. Pro Jahr kommen zwölf bis 15 neue dazu. „Wir brauchen die auch“, sagt Personalleiter Michael Scherer. Die Qualität der Bewerber sei zwar gleichbleibend gut, doch die Zahl der Bewerbungen geht auch bei Trumpf seit Jahren zurück. Besonders Mechatroniker, Mechaniker, aber auch Industriekaufleute werden bei Trumpf gebraucht.

Um Auszubildende für sich zu gewinnen, beginnt das Unternehmen früh mit der Werbung um die Fachkräfte von morgen. Mit der Grundschule Hettingen gibt es eine Kooperation und achte Klassen von umliegenden Schulen kommen regelmäßig zu Trumpf, um das Unternehmen kennenzulernen. Wer sich bei Trumpf um eine Ausbildungsstelle bewirbt, absolviert normalerweise ein mindestens einwöchiges Praktikum.

Einfacher wird es nicht. Michael Scherer

Die Auszubildenden von Trumpf kommen überwiegend nach dem Realschulabschluss zum Unternehmen. Viele sind auch Kinder von Mitarbeitern. „Einfacher wird es nicht“, sagt Scherer zum Gewinn der Ausbildungskräfte.

Fehlende Disziplin bei jungen Menschen

Die Ansprüche der jungen Menschen hätten sich geändert, auch ihr Verhalten im Unternehmen hat sich gewandelt. Disziplinarische Maßnahmen wegen Unpünktlichkeit oder fehlender Anwesenheit seien heute bei einigen Auszubildenden nötig. Um junge Menschen für sich zu gewinnen, müsse auch Trumpf „bunter und lauter trommeln“, so Scherer.

Ein Aspekt davon sei der Auftritt in sozialen Medien, wie Instagram und TikTok. Hier sprechen Auszubildende von Trumpf direkt die jungen Menschen auf den Plattformen an.

Das sei auch für kleinere Betriebe eine Möglichkeit, um Auszubildende zu werben, sagt Christiane Nowottny von der Handwerkskammer Reutlingen. Für viele junge Menschen sei es heute wieder wichtig, in einem familiären Umfeld zu arbeiten. Gerade hier könnten kleinere Betriebe punkten.

Zahl der Mechatroniker sinkt stark

„Sigmaringen ist dieses Jahr mein Sorgenkind“, sagt Nowottny. Die Zahl der neuen Auszubildenden für Kfz-Mechatroniker ist in diesem Jahr um 35,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Während 2022 noch 45 junge Menschen die Ausbildung begonnen haben, waren es in diesem Jahr 29. Immerhin, im Bereich Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima gibt es ein Plus von 73,3 Prozent an neuen Auszubildenden.

Die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer organisieren am 21. März eine Lehrstellenrallye in Ostrach. Dabei sollen jungen Menschen die Betriebe im Ort kennenlernen.