Die Geburt von Drillingen auf der Alb hat im Sommer großes Interesse ausgelöst, nicht nur bei den Hettingern - Grund genug, einmal mehr bei der jungen Familie vorbeizuschauen und zu sehen, wie sich die kleinen Racker entwickelt haben, wie ihre Eltern den Alltag meistern und wie sie die anstehenden Feiertage planen.

Die Familie hat schon alles für Weihnachten geschmückt

Es weihnachtet im Hause Zilian-Zabler. Das Willkommensplakat für die Drillinge Matteo, Hanna und Luca ist der Weihnachtsdeko gewichen, im Wohnzimmer steht der glitzernde Weihnachtsbaum.

Alles schmückendes Beiwerk zu den kleinen Lebewesen, die im schicken Weihnachtspulli auf dem Sofa „sitzen“ und aufmerksam das Geschehen verfolgen. Erst etwas vorsichtig, dann flutscht der Nuckel aus dem kleinen Mund und legt ein herzerwärmendes Lächeln frei, dem Brabbellaute folgen.

Luca ist der Jüngste, aber Kräftigste und setzt einen fast nachdenklichen Blick auf, als würde er jedes Wort verstehen und kommentieren wollen. Sein zwei Minuten älterer Bruder Matteo schaut völlig tiefenentspannt. Er scheint der stille Beobachter, leise in sich rein lächelnd.

Sie muss sich durchsetzen gegen ihre Brüder. Rebecca Zahler

Auch nicht seine Schwester Hanna, die kleine Dame des Hauses, die sich lauthals meldet, als ihren Brüdern für Bruchteile von Sekunden mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als ihr. „Sie muss sich durchsetzen gegen ihre Brüder“, lacht Mama Rebecca Zabler und gibt ihr das Fläschchen. Denn eigentlich hat Hanna mehr Hunger als ein Aufmerksamkeitsdefizit.

Dunstabzugshaube hilft beim Einschlafen

Wenig später liegt die kleine Prinzessin friedlich schmatzend im Laufgitter, neben ihr das Fläschchen im perfekten Neigungswinkel, sodass Hanna allein trinken kann. „Das funktioniert ganz gut“, sagt Papa Yannick Zilian, während er versucht, Luca nach der Mahlzeit ein „Bäuerchen“ zu entlocken. Zur Freude aller lässt Luca die Luft jedoch nicht nach oben, sondern knatternd unten hinaus.

Es ist einfach nur schön, nach Hause zu kommen und alle in den Arm zu nehmen. Yannick Zilian

Rebecca Zabler und Yannick Zilian wirken, als hätte das Leben nur darauf gewartet, ihnen drei Babys zeitgleich in die Hände zu drücken. Beide strahlen eine absolute Ruhe und Familienglück aus. „Es ist einfach nur schön, nach Hause zu kommen und alle in den Arm zu nehmen“, sagt der 26-Jährige, der als Versandleiter in der Nähe arbeitet.

Spaziergänge macht die Drillingsfamilie mit einem Zwillings- und einem „normalen“ Kinderwagen, des nachts werden alle „in einem Rutsch“ gefüttert und wenn das Einschlafen mal schwerer fällt, hilft zur Not auch ein kleiner Trick. „Dann schalten wir die Dunstabzugshaube ein“, verrät die 31-Jährige. Das Geräusch scheint zu beruhigen, kurze Zeit später sind die Äuglein zu.

Apropos schlafen: Seit einigen Tagen schlafen die Drillinge in ihren eigenen Bettchen. Der Anblick des Kinderzimmers erinnert unweigerlich an eine fürsorglich eingerichtete Neugeborenenstation, „nur die Familiennamen fehlen am Bettchen“, lacht Yannick Zilian.

So verbringt die Familie die Feiertage

Heiligabend werden sie in Hettingen bei Yannicks Familie verbringen, anschließend geht es ins Allgäu zu Rebeccas Familie. Es ist nicht die erste Tour - die Fahrtauglichkeit der Babys wurde bereits getestet und für gut befunden. „Sobald wir fahren, schlafen sie, sobald wir anhalten, sind sie wach“, berichtet der Papa. Der nächste „Test“ steht zu Silvester an, dann wollen sie bei Freunden im Ort mit Raclette das neue Jahr begrüßen - natürlich mit den Babys.

Bei aller Souveränität, mit der die Eltern den Alltag woppen, sind sie froh und dankbar für die große Hilfe und Unterstützung, die sie von der Familie und den Freunden vor Ort bekommen. Auch von der Oma aus dem Allgäu, die regelmäßig Päckchen schickt. „Sie hat so eine Freude, für die Kleinen einzukaufen“, sagt Rebecca Zilian.

Alle sind Feuer und Flamme für die drei, es ist total schön. Rebecca Zabler und Yannick Zilian

Und nicht nur der Opa väterlicherseits, der ja bekanntlich die Drillingsdiagnose erstmal mit einem Schnaps verdauen musste, hat Matteo, Hanna und Luca ins Herz geschlossen. „Alle sind Feuer und Flamme für die drei, es ist total schön“, sagen die stolzen Eltern. Was sie sich für das neue Jahr wünschen? „Einfach nur, dass alle gesund und wir weiterhin so entspannt bleiben“, lachen sie.