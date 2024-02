Seniorennachmittag des Blasmusikverbandes Sigmaringen

Der Musikverein Hettingen richtet den Seniorennachmittag in der Laucherttalhalle in Hettingen am Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr aus. Der Blasmusikverband Sigmaringen lädt alle Seniorinnen und Senioren zu dieser Veranstaltung ein. Das Kreisverbandseniorenorchester wird die musikalische Gestaltung als Teil des Programms übernehmen, weitere Beiträge sind geplant. Selbstverständlich kann sich wieder jeder Teilnehmer spontan daran beteiligen, heißt es in der Pressemitteilung.

Für jeden Besucher zahlt der Verband einen Verzehrgutschein und die Musiker, die im vergangenen Jahr für 50 oder mehr Jahre geehrt wurden, erhalten ein Präsent für ihre musikalische Tätigkeit.Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, kann sich an die Vereinsvorstände wenden. Sie werden sicher behilflich sein. Die Chauffeure sind auch zum Bleiben eingeladen, so der Verband.