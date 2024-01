Beim Benefizlauf des TSV Hettingen haben die Läuferinnen und Läufer 4670 Euro erlaufen. In diesem Jahr floss der Erlös an drei Kinder aus Wilhelmsdorf. Die Kinder im Alter von sieben, vier und zwei Jahren verloren Anfang August 2023 bei einem Autounfall ihre alleinerziehende Mutter und sind seit dem bei ihren Großeltern untergebracht.

Heimatverein der Mutter startete Spendenaktion

Um den drei Kindern die ein oder andere Aktivität zu ermöglichen, soll die Spende in Höhe von 4670 Euro beitragen. Neben den Läufer gab es auch in diesem Jahr wieder Sponsoren, die den Spendenbetrag erhöhten, so die Veranstalter des Spendenlaufs. Die Spendenaktion für die drei Kinder hatte Willi Metzger vom TSG Wilhelmsdorf gestartet. Insgesamt sind dort etwa 45.000 Euro von nahezu 1000 verschiedenen Menschen gespendet worden.

Das ist das höchste Ergebnis, seit wir den Benefizlauf 2016 ins Leben gerufen haben. Hans-Peter Wessner

Unter dem Motto „Laufen für den guten Zweck - macht alle mit!“ gehört die Veranstaltung zum festen Bestandteil des Hettinger Ortsgeschehen. Hans-Peter Wessner, der mit seiner Tochter Laura Wessner, die Veranstaltung jährlich für den TSV Hettingen organisiert, ist beeindruckt: „Das ist das höchste Ergebnis seit wir den Benefizlauf 2016 ins Leben gerufen haben“, sagt er.

Drei Strecken wurden angeboten

Insgesamt haben in diesem Jahr 155 Läuferinnen und Läufer teilgenommen, die zusammen 1189 Kilometer gelaufen sind. Die Strecken waren mit 4, 7,5 und 11,5 Kilometern ausgeschildert, sodass für jeden Ehrgeiz eine entsprechende Distanz geboten war.