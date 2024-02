Obwohl sich ein zweiter Mann um das Bürgermeisteramt in Hettingen beworben hat, bleibt Daniel Eiffler aus Sigmaringendorf der einzige zugelassene Kandidat. Am Montag um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist um die Nachfolge von Dagmar Kuster. Eine Stunde später traf sich der Gemeindewahlausschuss im Rathaus in Hettingen, um die eingegangene Bewerbung zu prüfen und deren Zulassung oder Zurückweisung zu beschließen.

Am letzten Tag taucht ein zweiter Bewerber auf

Während Eiffler bereits am 10. Januar seine Bewerbung und bis zum 22. Februar die nötigen zehn Unterstützerunterschriften für seine Bewerbung abgegeben hatte, konnte das der zweite Bewerber nicht nachweisen. „Heute um 11.15 Uhr hat Reinhard Riesch aus Stuttgart seine Bewerbung im Rathaus vorbeigebracht“, sagte Kuster im Ausschuss. Da er aber nur acht statt der nötigen zehn Unterschriften vorweisen konnte, habe sie ihn darauf hingewiesen, dass er bis 18 Uhr Zeit habe, diese nachzureichen.

Um Punkt 18 Uhr seien die Briefkästen im Rathaus aber leer gewesen. Daraufhin musste der Gemeindewahlausschuss die Bewerbung des 65-Jährigen ablehnen, da er seine Unterlagen zwar fristgerecht, aber nicht vollständig abgegeben hatte. Als einziger Kandidat ist demnach Daniel Eiffler für die Wahl am 24. März zugelassen.

Auf Nachfrage gab Kuster an, dass Riesch bei seiner kurzen Vorstellung einen interessierten und wissenden Eindruck auf sie gemacht habe. Riesch war bereits Bürgermeister in Weissach im Landkreis Böblingen und hatte sich 2019 um das Bürgermeisteramt in Gerlingen beworben. Damals hat er 1,87 Prozent der Stimmen erhalten.

Gewählt wird am 24. März

Die Wahl in Hettingen findet am 24. März statt. Eine öffentliche Bewerbervorstellung ist für Freitag, 8. März, um 19 Uhr in der Laucherttalhalle in Hettingen geplant. Dabei soll dem nun einen Bewerber die Gelegenheit gegeben werden, sich innerhalb von 20 Minuten vorzustellen.

Der Gemeindewahlausschuss um Kuster, Gerhard Sprißler und Gertrud Lieb hat am Montagabend festgelegt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer anschließend 15 Minuten Zeit haben, um Fragen an Daniel Eiffler zu stellen.

Daniel Eiffler ist CDU-Mitglied

Daniel Eiffler ist 46 Jahre alt, wohnt in Sigmaringendorf, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er ist Mitglied bei der CDU und tritt für diese in Hettingen an. Auf die Bereiche Finanzen, Bildung und Infrastruktur möchte er einen besonderen Fokus legen, wenn er in Hettingen zum Bürgermeister gewählt werden sollte. Aktuell arbeitet Eiffler als Regionalleiter bei der Dachbegrünungsfirma Optigrün und ist für den süddeutschen Raum verantwortlich.

Dagmar Kuster trat überraschend zurück

Nach zwölf Jahren als Bürgermeisterin in Hettingen hat Dagmar Kuster in der Gemeinderatssitzung am 21. November 2023 ihren Rücktritt bekannt gegeben. Zuvor hatte sie in nichtöffentlicher Sitzung die Gemeinderäte über ihre Entscheidung informiert. Zum 30. April dieses Jahr scheidet sie aus dem Amt aus. Kusters Amtszeit hätte regulär im Jahr 2028 geendet.