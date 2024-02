Noch kein weiterer Bewerber für Hettingen

Stand Montagvormittag gibt es noch keinen weiteren Bewerber um das Bürgermeisteramt in Hettingen. Der Bewerbungsschluss ist am kommenden Montag um 18 Uhr. Eine Stunde später tagt der Gemeindewahlausschuss im Rathaus.

Empfohlene Artikel Wahl im März Hettingen hat endlich einen Bürgermeisterkandidaten q Hettingen

Als bislang einziger Kandidat hat sich Daniel Eiffler aus Sigmaringendorf um das Amt als Nachfolger von Dagmar Kuster beworben. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 24. März, eine eventuelle Stichwahl am Sonntag, 14. April, in Hettingen statt.