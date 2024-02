Mulde macht Neuordnung von Bauplätze erforderlich

Für längere Diskussionen hat am Dienstagabend im Hettinger Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplans Langensteig V Wohnen gesorgt. Während Bürgermeisterin Dagmar Kuster von einigen grauen Haaren und Gemeinderat Johann-Walter Wolf von einer teuren, aber schlechten Planung sprach, wehrten sich Architektin und Stadtplanerin des beauftragten Planungsbüros gegen die Vorwürfe und appellierten an das Grundverständnis von Häuslebauern und Kommunen. Am Ende billigte das Gremium die Änderungen und beauftragte das Planungsbüro noch mit einer weiteren Aufgabe.

„Wir müssen das Gesamte im Auge behalten, wir können es nicht jedem Recht machen“, sagte Stadtplanerin Simone Knupfer vom Planungsbüro Lars Consult aus Memmingen. Gesetze müssen eingehalten, das natürliche Gelände und die Topografie aufgegriffen und berücksichtigt werden. Gerade Hanglagen wie im vorliegenden Fall seien besondere Herausforderungen für Architekten und Bauherren.

Vier Punkte hatten sich im Laufe des Genehmigungsverfahren zum Baugebiet besonders aufgetan und die erste Änderung erforderlich gemacht: Der Tausch von Ausgleichsflächen, die Erhöhung der Wandflächen um 20 Zentimeter, die Erhöhung der zulässigen Rohfußbodenoberkante auf Straßenniveau für die Grundstücke 6 bis 9 und die Schaffung einer Flutmulde zum Auffangen des wild abfließenden Hangwassers. Besonders letzeres hatte für Ärger gesorgt, nimmt diese Flutmulde mit Schächten und Drainagerohren doch Baufläche von fünf bereits geplanten Grundstücken weg. „Wir haben 60.000 Euro für die Bauplanung ausgegeben, da denke ich doch, es hat Hand und Fuß, und jetzt müssen wir schon umplanen, das ist schlecht“, sagte Wolf gefrustet. Die Kritik, diese Mulde in der Planung nicht berücksichtigt zu haben, wies Knupfer zurück. Das sei nicht voraussehbar gewesen und habe sich erst durch die Erschließungsplanung, für die sie nicht zuständig ist, aufgetan.

Im Laufe der Diskussion wurde von den Räten vorgeschlagen, die fünf kleiner gewordenen Grundstücke in vier größere neu aufzuteilen. Gemeinderätin Sabine Rösch hielt dagegen, dass kleinere Grundstücke auch attraktiv wären und beantragte die Beibehaltung der fünf Grundstücke. Der Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt. Im Gegenzug wurden Knupfer und ihre Kollegin, Architektin Sandra Bartoschek, beauftragt, die Neuaufteilung vorzunehmen.

Im Anschluss stimmte der Gemeinderat über die Grundstückspreise ab. Dazu hatte Kämmerer Werner Leipert eine Kostenkalkulation bisher angefallener Kosten und noch offener Kosten vorgenommen und einen Bauplatzpreis von 104 Euro je Quadratmeter errechnet. Dem stimmte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit zu. Zum Grundstückspreis gesellt sich einmalig eine Pauschale von 2.500 Euro für den Hauskontrollschacht und Anschlussleitungen.