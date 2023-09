Am Sonntag kurz nach Mitternacht ist in Inneringen der Polizei der Fahrer eines Leichtkraftrads aufgefallen, weil er ohne Helm unterwegs war. Nachdem die Beamten dem Leichtkraftrad im Bereich Ringstraße und Römerstraße in Inneringen nacheilten, um den Fahrer darauf anzusprechen, stellten sie eine deutliche Alkoholisierung bei dem 43–jährigen Mann in Höhe von circa zwei Promille fest. Im Krankenhaus in Sigmaringen wurde dem Mann eine Blutprobe abgenommen. Seinen Führerschein musste er direkt abgeben.