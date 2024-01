Bei der Firma Landhandel Stauß in Inneringen brannte am 31. Juli des vergangenen Jahres die Mühle. Die Polizei machte seinerzeit einen technischen Defekt als Brandursache aus. Den Sachschaden bezifferte sie auf etwa 125.000 Euro. Die Feuerwehr habe damals Schlimmeres verhindert, berichtet Geschäftsführer Udo Stauß. Dennoch stellt der Brand für ihn längst nicht das größte Problem dar, mit dem er sich auseinandersetzen muss.

Empfohlene Artikel Mit Video vom Feuerwehreinsatz Brand in Inneringer Mühle gelöscht q Hettingen

„Wir sind gut über die Runden gekommen“, blickt Stauß zurück. Zehn Tage nach dem Brand habe das Unternehmen die Lagerkapazitäten wieder vollständig nutzen können. Von zweifelhaftem Vorteil war hierbei die vergleichsweise schwache Ernte. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Ertrag 2023 um ein Viertel eingebrochen. Als Grund führt Stauß die Witterungsbedingungen an, die zudem für eine schlechtere Qualität der Rohstoffe gesorgt hätten.

Firma will Trocknungsanlage neu aufbauen

Fünf Monate nach dem Brand findet die Getreidetrocknung weiterhin nur am zweiten Standort der Firma in Inneringen statt. Das Gebäude in der Bergwiesen 15 ist ohnehin der eigentliche Hauptstandort in Inneringen, erläutert Stauß.

Jedoch sei es das Bestreben der Firma, die Trocknungsanlage, die Ende Juli Feuer fing, an derselben Stelle wieder neu aufzubauen. Doch das sei nicht so einfach, so Stauß. Der Landhandel sei noch immer in Gesprächen mit der Versicherung zur Schadensabwicklung. Um die Anlage an einer anderen Stelle zu errichten, muss die Firma Genehmigungen einholen.

Das sind Zustände, die uns verunsichern und verärgern. Geschäftsführer Udo Stauß

Für dieses Jahr rechnet Stauß mit einer schlechten Weizenernte. Noch mehr beunruhigen ihn aber die Pläne der Bundesregierung. Diese hatte infolge der Haushaltskrise angekündigt, die Subventionen für Agrardiesel und die KFZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Traktoren zu streichen.

„Wir sind sehr solidarisch mit der Landwirtschaft. Wir unterstützen sie so gut, wir können“, sagt Stauß. Deswegen sollen am Montag, 8. Januar, die Betriebe von Landhandel Stauß in Inneringen, Altshausen, Dürmentingen, Ölkofen und Herbertingen stillstehen. Auch LKWs fahren an diesem Tag nicht - „aus Solidarität mit den Landwirten und aus Protest gegen die Maßnahmen der Regierung“, wie Stauß begründet.

Unternehmer kritisiert Bundesregierung

Seiner Ansicht nach sollte die Besteuerung der Kraftstoffe vor allem dem Straßennetz zugutekommen. Das sei aber augenscheinlich nicht der Fall. Zudem nutze und belaste der Landwirt das öffentliche Straßennetz nur zu einem geringen Anteil.

„Es werden immer mehr Hürden eingebaut“, sagt Stauß und weist auf die bereits im Dezember erfolgte Mauterhöhung für LKWs hin. Durch diese und andere politischen Maßnahmen werde seine Arbeit und die der Landwirte deutlich erschwert. Stauß betont: „Das sind Zustände, die uns verunsichern und verärgern.“