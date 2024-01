Knappes Ergebnis: Hettingen stimmt für Windräder

Seit Jahren ist das Thema bekannt, seit Jahren wird es kontrovers diskutiert, nun rückt es in sichtbare Nähe: Auf den städtischen Waldflächen der Gemarkung Inneringen will die EnBW im ersten Bauabschnitt vier Windkraftanlagen des Typs Vestas V 172 mit einer Nabenhöhe von 175 Metern und einem Rotordurchmesser von 172 Metern (Gesamthöhe 261 Meter) errichten. Für Bürgermeisterin Dagmar Kuster ist dieses Vorhaben eine logische Konsequenz aus der Tatsache, dass die Stadt die Flächen an die EnBW verpachtet hat und diese nun mit dem Bau von Windenergieanlagen beginnen will. „Es ist kein Bauantrag, der von uns entschieden wird, sondern wir als Eigentümer der Fläche werden nur gehört und müssen unser Einvernehmen erteilen“, kommentierte Kuster die Sitzungsvorlage für den Gemeinderat.

Das elfköpfige Gremium erteilte letztendlich mit drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen sein Einvernehmen. Zuvor hatte Gemeinderat Gerhard Sprißler zum wiederholten Male an die Verantwortung der Politik und Gemeindevertreter appelliert. „Wo und was gebaut wird, ist im Einzelfall auch eine Entscheidung der politischen Gremien und der Kommunen“, so Sprißler. Er verschließe sich keinesfalls der von der Regierung angestrebten erneuerbaren und klimaneutralen Energieversorgung. „Aber es fehlen der Netzausbau und vor allem die Speichermöglichkeiten.“ So würden einige der bereits vorhandenen Windkraftanlagen lediglich 15 bis 25 Prozent ihrer eigentlichen Nennwertleistung erbringen. „Wer kauft sich ein Gerät, das nur 20 Prozent seiner möglichen Leistung bringt?“, fragte Sprißler.

Der Gemeinderat packte weitere, ernüchternde Fakten auf den Tisch: Jährlich werde rund eine Milliarde Euro für die Abschaltung bestehender Anlagen ausgegeben, produzierter Ökostrom werde entsorgt. „Windkraftbetreiber sagen, sie könnten viel mehr Strom einspeisen, wenn sie dürften“, so Sprißler, „wenn das die Netze oder die Börse erlauben würden“. Er zitierte den Sachverständigenrat Energiewirtschaft, der das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) „spektakulär ineffizient“ nannte. Zum Schluss appellierte Sprißler ans Gewissen: „Wollen wir die Energiekonzerne reich machen? Natürlich ist es schön, wenn wir 300.000 Euro einnehmen für unsere Kommune, aber das eigentliche Ziel verfehlen wir.“

„Ich kann das ein oder andere Gesagte unterschreiben, das entbindet uns jedoch nicht von unseren Aufgaben, die uns als Gremium gestellt sind“, entgegnete Kuster. Johann-Walter Wolf blies ins gleiche Horn: „Wir können einen Kopfstand machen, wir werden am bestehenden Gesetz nichts ändern können.“

Und während zu später Stunde der Wind an den Fenstern des Hettinger Schlosses rüttelte, erinnerte die alsbald scheidende Rathauschefin an die anstehenden Wahlen und die Möglichkeit eines jeden, sich für ehrliche und konstruktive Kommunalpolitik einzubringen.