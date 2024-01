Hettinger Gemeinderat bringt gemeinsames Projekt zum Schwanken

Der Hettinger Gemeinderat hat sich mehrheitlich gegen die Erstellung eines Gesamtkonzepts zum Starkregenrisikomanagement ausgesprochen. In der Sitzungsvorlage hatte die Verwaltung einen Zusammenschluss mit Bingen, Veringenstadt, Gammertingen und Neufra - allesamt Gemeinden des Zweckverbandes Hochwasserschutz Laucherttal - vorgeschlagen, um die Fixkosten für zu beauftragende Ingenieurleistungen aufzuteilen und vorhandene Synergieeffekte nutzen zu können. Aus Sicht der Verwaltung ein notwendiges Konzept, aus Sicht einiger Gemeinderäte ein weiteres „Geld rausschleudern“.

Starkregenrisikomanagement - hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich vereinfacht gesagt ein kommunales Handlungskonzept, das im Optimalfall Schäden durch Starkregen abfangen oder minimieren kann. Dafür habe das Land einen Leitfaden erarbeitet, mit dem Gefahren und Risiken analysiert und Starkregenkarten erstellt werden können. Anhand dieser Karten können Kommunen einschätzen, wo sich Oberflächenwasser sammelt und wo es abfließt und entsprechende Maßnahmen erarbeiten. Die Beratung übernehmen spezialisierte Ingenieurbüros. Das Land fördert das Gesamtkonzept, bestehend aus kommunalen Starkregengefahrenkarten, Risikoanalyse und Handlungskonzept, mit 70 Prozent.

Eben jenes Gesamtkonzept würde die fünf Gemeinden rund 160.000 Euro kosten. Abzüglich der Förderung verbliebe ein Eigenanteil von 48.000 Euro, der je nach Fläche des untersuchten Gebiets aufgeteilt wird. Für Hettingen ergäben sich circa 11.500 Euro.

Was Bürgermeisterin Dagmar Kuster als „keine schlechte Investition“ bezeichnet, ist für Gemeinderat Johann-Walter Wolf rausgeschmissenes Geld. Seit Jahren werden immer wieder neue Untersuchungen fällig, die viel Personal binden und am Ende nichts bringen. Ihm komme es langsam so vor, „als wenn das alles nur Subventionsprojekte sind, um Ingenieurbüros mit irgendwelchen nutzlosen Dingen zu beauftragen, die einen Haufen Geld kosten“, machte er seinem Ärger Luft. Er habe die Schnauze voll, deswegen werde er dagegen stimmen. Ähnlich sah es Gemeinderat Holger Bohner, auch er „kann in dem Konzept keinen Nutzen für Inneringen erkennen“.

Der Beschlussvorschlag wurde mit fünf Gegenstimmen und vier Enthaltungen abgelehnt.