Hettingen könnte 2024 Rekordsumme ausgeben

Es sind Zahlen, die selbst dem „altgedienten“ Kämmerer Werner Leipert einige Schweißperlen auf die Stirn treiben: Die Stadt Hettingen plant in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 11,1 Millionen Euro. „Eine Rekordsumme, die wir so noch nie hatten“, sagte Leipert bei der Vorstellung des überarbeiteten Haushaltsentwurfs im Gemeinderat. Die endgültige Beschlussfassung und Verabschiedung des Haushaltsplanes ist für die Sitzung im März vorgesehen.

Abweichend der Zahlen des Vorentwurfs, der im Dezember vorgestellt wurde, müssen zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen keine Kredite aufgenommen werden. Schwergewichte sind hierbei insbesondere der Breitbandausbau, der mit sechs Millionen Euro zu Buche steht, sowie die Sanierung der Ringstraße mit 1,3 Millionen Euro und die Gestaltung der neuen Ortsmitte mit 1,25 Millionen Euro. In der Prioritätenliste ganz oben stehen dürften jedoch die Vorhaben aus Vorjahren, die noch nicht abgerechnet sind. Darauf hatte Bürgermeisterin Dagmar Kuster in den letzten Sitzungen gedrängt.

Leipert gab auch einen Ausblick auf das Investitionsprogramm der Jahre 2025 bis 2027. In punkto Schuldenaufnahme mahnte er nochmals zur Umsicht. Die vorhandene Liquidität in Höhe von 4,6 Millionen Euro zu Jahresbeginn - zu verdanken den sehr guten Haushaltsjahren 2022 und 2023 - werde in 2024 in Investitionen umgesetzt und zum Jahresende voraussichtlich auf 150.000 Euro geschrumpft sein. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität liegt bei 120.000 Euro.