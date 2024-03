Gas- und Bremspedal verwechselt

Das Gaspedal mit dem Bremspedal hat am Mittwochvormittag eine 76-jährige Autofahrerin in der Hettinger Hauptstraße verwechselt. Laut Polizei kam die Seniorin daraufhin mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn und prallte gegen die Fassade eines Wohnhauses.

Beim Aufprall zog sich die Frau nur leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden an der Hauswand schätzt die Polizei auf mehreren hundert Euro.